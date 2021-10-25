رجال أعمال ومستثمرون يشيدون بقرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ

أثني عدد من رجال الاعمال والمستثمرين علي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بالغاء مد حالة الطواريء ، مؤكدين أنه رسالة قوية للمستثمر المحلي والأجنبي بمدي الاستقرار الذي الذي تشهده مصر.

وتوقعوا انعكاس هذا القرار بشكل ايجابي علي الاقتصاد المصري وعلي معدلات جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. اتحاد الصناعات المصرية

قال المهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ، ان قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ يأتي استمرار لحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي التي تشهدها مصر على مدار الخمس سنوات الماضية.

واضاف الجزايرلي في تصريحات للمال ، ان الرئيس السيسي يصدر قرارات اقتصادية غاية في الروعة كل فترة ومهتم بالاقتصاد وما يدعم حركة الاستثمار ، كما نجح في عبور مصر للازامات الاقتصادية العالمية الاخيرة والتي كان أخرها عبور جائحة كورونا.

وأشار الى ان القرار سيساهم في زيادة حركه الاستثمار محليا وجذب المستثمرين على مستوي كافة القطاعات ، كما يؤكد على ان مصر تشهد استقرار امني غير مسبوق في عهد القيادة السياسية الحكيمة الحالية.

رحب الدكتور عبد الرحمن صابر الرئيس التنفيذي لشركة ايجي ماب لادارة التوسعات التجارية ومنح الإمتياز التجاري، ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء مد حالة الطواريء التي استمرت لسنوات طويلة، سيكون له انعكاس ايجابي علي الاقتصاد الوطني.



وأوضح ان هذا الإجراء دليل هام جدا علي استقرار الاوضاع الأمنية في مصر، لافتا الي ان الاستقرار الأمني والسياسي من أهم عوامل جذب وتنشيط الاستثمار الأجنبي.

وأشاد صابر بالقرار موضحا أنه مؤشر جيد ورسالة مهمة للمستثمر الأجنبي بشأن الاستقرار الكبير الذي تشهد الأوضاع في مصر، متوقعا جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.



من جانبه قال المهندس محمد المرشدي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس جمعية مستثمري العبور ، ان القرار بإلغاء حالة الطوارئ سيساعد على جذب رؤؤس الاموال الاجنبيه خلال الفترة المقبلة.

واشار المرشدي للمال ان القرار سيساعد المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمار والتوسعات ويعلي كلمة الاستثمار خلال الفترة المقبلة ، ويبرز للعالم ان مصر يحكمها القانون العام وليس الطوارئ وانه لا ارهاب ولا مخاوف امنيه في مصر.

فيما قال المهندس ايمن العشري رئيس مصنع العشري للصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية ، ان القرار جيد للغاية ويساعد على حمايه الاستثمار وتعزيز حركة الاقتصاد المصري الفترة المقبلة.

واوضح العشري في تصريحات للمال ، ان الرئيس انتصر اليوم للاقتصاد والاستثمار بشكل مستمر واليوم هو تتويج لاهتمام الرئيس السيسي بزيادة الاستثمار مما سيساهم في زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة