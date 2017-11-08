رجال أعمال: حوافز الاستثمار خطوة نحو التصنيع المحلى

عمر سالم أكد عدد من المستثمرين أن الحوافز التى تم وضعها فى قانون الاستثمار، خاصة الضريبية مشجعة لرجال الأعمال بشكل كبير، واعتبروها خطوة نحو زيادة التصنيع المحلى، وتساهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى لنظيره الرسمي. وقالوا إن الأهم من الحوافز والقوانين هو القضاء على الروتين والبيروقراطية، وتطبيق القانون

عمر سالم

أكد عدد من المستثمرين أن الحوافز التى تم وضعها فى قانون الاستثمار، خاصة الضريبية مشجعة لرجال الأعمال بشكل كبير، واعتبروها خطوة نحو زيادة التصنيع المحلى، وتساهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى لنظيره الرسمي.

وقالوا إن الأهم من الحوافز والقوانين هو القضاء على الروتين والبيروقراطية، وتطبيق القانون بشكل كامل ومدى استفادة المستثمرين من تلك الحوافز، وضرورة تطبيق عقوبات على المخالفين أو المقصرين سواء المستثمر أو الموظف الحكومى، بالإضافة إلى تفعيل الشباك الواحد، والذى يقوم بإصدار جميع التراخيص لاختصار الوقت، مؤكدين على أهمية وجود تراخيص أو قوانين تسهل دخول وخروج رأس المال من السوق لطمأنة المستثمرين.

و قال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، إن القانون الجديد والحوافز التى ضمها القانون بداية جديدة نحو الاستثمار المحلى والأجنبى، لاسيما وأنه طال انتظار القانون، مما يؤكد للمستثمرين جدية الدولة نحو تشجيع الاستثمار والتصنيع المحلى.

وأضاف أن الحوافز الضريبية للقانون فى مجملها جيدة، ولكن الأهم من ذلك هو تفعيلها وتطبيقها، بما يساعد على طمأنة المستثمر، مما يجعله يقوم بضخ استثمارات جديدة بالسوق، خاصة بعد هروب وغلق بعض المصانع خلال الفترة الماضية، مؤكداً على ضرورة العمل على إلغاء التقديرات الجزافية.

وأشار إلى أنه يجب أن يتعامل المجتمع بالفواتير، وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى، حتى تزيد الحصيلة الضريبية، مما يسهم فى القضاء على التقديرات الجزافية للضرائب، التى توضع لتحصيل المستهدف من الممولين الحاليين، كما أن وضع المزيد من الحوافز يشجع على ضم المزيد من الممولين، وأن يخضع الجميع للضرائب، وأن أهمية تلك الحوافز تكمن فى جذب ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحوافز الضريبية الجديدة جيدة للغاية و راعت أغلب الفئات وهى مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة أنها تضمنت إعفاءات كبيرة تشجع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام لنظيره الرسمي.

وأضاف أن عدم القضاء على الضرائب الجزافية، سيقضى على الاستثمار المحلى، ويمنع الأجنبى، لذا يجب تطبيق ضوابط وعقوبات، للحد من تلك الظاهرة السلبية، لأنها تتسبب فى تآكل الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تساعد على الهروب من الاقتصاد الرسمى، وزيادة الحصيلة الضريبية، مما يساهم فى زيادة الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن أبرز الحوافز الضريبية خفض التقديرات الضريبية، وربطها بالإنتاج بشكل حقيقى، مع وجود حوافز فكلما زاد الإنتاج، انخفضت الضرائب، و كلما انخفضت الضرائب انخرط الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.

وأشار إلى أن إصدار القانون خطوة جيدة على طريق تشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لكن الأهم من القانون هو تطبيقه بشكل صحيح، وعدم التحايل على البنود الخاصة بالقانون، أو وجود ثغرات فى المواد تسمح بالتهرب من الحقوق التى تترتب على القانون.

وتتضمن المحفزات الجديدة فى قانون الاستثمار، خصما ضريبيا %50 على الاستثمارات فى المناطق غير المطورة، ودعما حكوميا لتكلفة توصيل المرافق للمشروعات الجديدة، وبموجب القانون فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشروعات الصناعية، إذا بدأ الإنتاج فى غضون عامين.

ويعيد القانون العمل بالمناطق الحرة للقطاع الخاص، وهى مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، وهى السياسة التى عطلت إقرار القانون، بسبب اعتراضات على التخلى عن إيرادات ضريبية فى وقت تنتهج فيه الحكومة سياسات تقشفية.

وقد تضمنت اللائحة التنفيذية ضوابط وشروطا وقواعد منح المستثمرين الحوافز الإضافية على ضرورة أن تكون الشركة بدأت الإنتاج بالفعل، وأن يعمد المشروع لتعميق المكون المحلى فى منتجاته بنسبة لا تقل عن %50 من الخامات أو مستلزمات الإنتاج.