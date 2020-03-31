«رجال أعمال الدقهلية» تقرر تأجيل قسط شهر أبريل لجميع عملائها

قرر مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية -إحدى جمعيات فئة “أ”- تأجيل سداد قسط شهر أبريل المقبل لجميع عملائها.

قالت مصادر بالجمعية، فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إنه تقرر تأجيل القسط دون تحميل أى رسوم على العميل، مشيرة إلى أن الجمعية أتاحت السداد للعملاء الراغبين فى ذلك عبر خزينة الفرع أو عبر خدمة فورى.

ضمن المسؤولية الاجتماعية

وأضافت ان القرار يأتى ضمن المسؤولية الاجتماعية الواقعة على عاتق الجمعية فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وتصنف «الرقابة المالية» الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية «أ» 50 مليون جنيه فما أكثر، وفئة «ب» بين 10 و50 مليونًا، وتقدر فئة «ج» بأقل من 10 ملايين.

تبرعت بمليونى جنيه لـ”تحيا مصر”

فى سياق متصل ، كشف المصادر عن تبرع الجمعية بمليونى جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا.

وكان عدد من عملاء شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر قد طالبوا قبل أيام – عبر”المال”- الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تأجيل الأقساط المستحَقة عليهم لمدة 6 شهور أسوة بعملاء التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.

وألزمت هيئة الرقابة المالية، الأسبوع الماضي، شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها «مؤسسات وأفراد» لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير.

“الرقابة المالية ” تشكل مجموعة عمل

وأعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قبل أيام ، تشكيل مجموعة عمل بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجدّ على النشاط تتكون المجموعة من 11 موظفًا من العاملين بالوحدة- منهم المتواجدون بمقر الهيئة والمرخص لهم بالعمل من خارج المقر-لتغطية 56 جهة من أكبر الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وتمثل محافظها %98 من السوق، ويتابع كل فرد بمجموعة العمل 5 جهات.

