«رجال أعمال الإسكندرية» : 4.1 مليون جنيه محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة‎

كشف محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن حجم محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمها الجمعية بلغ 4.1 مليون جنيه، منذ بدء المشروع في 1989 وحتى يوليو 2023.

وأشار هنو إلى أن عدد القروض خلال هذه الفترة بلغ 6.5 مليون قرض، وأن متوسط حجم القرض بلغ 11500 جنيه، وعدد المقترضين 2.5 وصل إلى مليون فرد، وان معدل السداد بلغ 96.5%.

وقال إن مصدر القروض التي تمنحها الجمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعتمد على الموارد الذاتية للجمعية والتي كانت نواتها منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية، والبنوك المحلية.

وأطلقت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مشروعها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1990، ويوجد حاليا في 19 محافظة، بواقع 111 فرع، وفقا لهنو خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية اليوم في مقرها بالإسكندرية.

وتأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

ولدى الجمعية 300 عضو من كافة قطاعات الأعمال التي تشمل الصناعة، والتجارة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة، والبناء والتشييد، السياحة، الخدمات المالية.