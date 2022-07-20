رجال أعمال الإسكندرية والمنطقة الروتارية يوقعان بروتوكولا لتدريب 5000 فرد 

وقعت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برتوكول تعاون مشترك مع لجنة RCC، بالمنطقة الروتارية 2451، بهدف تمويل وتأهيل وتدريب 5000 متقدم من الراغبين في الحصول على تمويل وتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لرجال أعمال الإسكندرية، حيث شارك في حفل توقيع البرتوكول الدكتورة نفيين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية يترأسه محمد هنو رئيس مجلس إدارة رجال أعمال الإسكندرية.

وكشف من جانبه محمد هنو، أن مشروع تنميه المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لرجال أعمال الإسكندرية سيوفر الدعم في مجالات التمويل والتأهيل والتدريب، للمتقدمين للمشروع من خلال المنطقة الروتارية التي تم توقيع البرتوكول معاها، مما يوفر ميزة نسبية تسهل علي المرشحين من المنطقة الحصول علي التمويل والتأهيل بالاضافه إلي تدريب كوادر تابعة للمنطقه الروتاريه، فيما أشار هنو أنه من المتوقع أن يتم توفير 50 مليون جنيه ل5000 مرشح وفق البرتوكول الذي سيمتد لمده عام كامل.

وأوضح هنو، أن رغم أن الجمعية استهدفت التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال الا انها منذ نشآتها اهتمت ايضاً بخدمة المجتمع وأصبحت العمل الأساسية للجمعيه وكانت باكورة الأفكار مشروع تنميه المنشآت الصغيرة والحرفية وبناء مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب بهدف التدريب والتأهيل والتوظيف يتم الصرف عليه من خلال الجمعية.

من ناحيتها تقدمت الدكتورة نفيين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر لجمعية رجال أعمال الاسكندريه والدور الكبير الذي تقوم به والدعم المجتمعي الكبير الذي تقوم به من خلال مشاريع تنموية تستهدف دعم المجتمع، قائلة نحن نتحرم الجمعيه ودورها الكبير ، وسبل التنميه في القطاع الخاص من خلال دور ملموس من خلال رجال أعمال الاسكندريه منذ سنوات وهي جمعيه رائده في الفكر الاستثماري الخيري وهو ما يجمع بين الروتاري ورجال أعمال الاسكندريه.

ونوهت القباج، أن الأدوار التي يلعبها كل من رجال أعمال الاسكندريه والروتاري والبروتوكول الذي تم توقيعه بين الجهتين المستفيد منه الفئات الأكثر احتياجا في مختلف المناطق المحتاجه في كل محافظات الجمهورية، مضيفة إلي أن المسئوليه علي عاتق الجهتين كبيرة ونحن كوزارة نثق في جمعيه رجال أعمال الاسكندريه والروتاري في الوصول إلي الهدف المطلوب، وحان الوقت لكي يحصل المجتمع المدني علي وضعه الطبيعي الذي يستحقه.

من جانبه، قال شريف شومان، المدير التنفيذي لمشروع تنميه المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لرجال أعمال الإسكندرية، إن البرتوكول يستهدف تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية مع الاستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجية لدعم وتنمية أصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة لتحقيق حياه أفضل اقتصاديا واجتماعيا وصحيا مع الحفاظ على الأداء المالي والاجتماعي.

وشدد شومان على أن مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية يتواجد في 18 محافظة من محافظات الجمهورية وما يقارب من 106 فروع، ويقوم بتمويل الأنشطة الصناعيه والتجارية والخدمية والحرفية والزراعيه، مضيفاً بأن البرتوكول الذي تم توقيعه يستهدف توفير مزايا تمويليه وتدريبيه وتأهيليه للمرشحين من قبل المنطقه الروتاريه، وترشيح متدربين لديهم رغبه في أقامه مشاريع خاصه بهم، علي أن يتم ذلك وفق سياسات الجمعيه ولكن بصورة أسرع وفق البرتوكول الموقع، مضيفاً نستهدف استمرار البرتوكول ليشمل 15 الف عميل من المرشحين من قبل الروتاري.

وكشف شومان، أن مشروع تنميه المنشآت الصغيرة والحرفية بيت خبرة تمويل المشروعات متناهيه الصغر في الوطن العربي، مشيرا بأن رجال أعمال الاسكندريه قامت بافتتاح بفتح أفرع في القري لتقديم التمويل، ووصلنا ل106 فرع في 18 محافظه وقريبا سنكون في كل محافظات الجمهورية، ونعد رواد صناعة تمويل المشروعات متناهيه الصغر في الوطن العربي، حيث قمنا بعدد من الأفكار المهمة علي رأسها صندوق تكافل للعاملين لدعم العملاء في حالة الوفاة والعجز، مع أقل سعر فائدة في التمويل، كاشفا أن المشروع وصل لأكثر من 61 الف قرض شهريا، بإجمالي 720 مليون، فيما بلغ إجمالي القروض منذ 1990 27 مليار جنيه، لأكثر من 6 مليون قرض، ومايقارب من 506 الف عميل حاليا بنهاية يوليو الماضي.