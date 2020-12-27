الإسكندرية

«رجال أعمال الإسكندرية» و«إكسون موبيل» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم التدريب المهني في غيط العنب

كشف من جانبه ادهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، أن 'إكسون موبيل مصر" تقدم منحة جديدة للجمعية في مجال التدريب المهني و ذلك من خلال مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب ، فيما بعد البرتوكول الثالث بين الجمعيه وإكسون موبيل بمجال التدريب و التشغيل المهني، حيث بدأت الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية و شركة إكسون موبيل مصر منذ عام 2017
معتز محمود 2:33 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 2:33 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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وقعت جمعيه رجال الأعمال بالإسكندرية وإكسون موبيل برتوكول تعاون مشترك لدعم التدريب المهني بغيط العنب، ويأتي البرتوكول في إطار انشطة التنمية المستدامة للجمعية وأهدافها للرياده بالعمل المجتمعي بالإسكندرية.

وكشف أدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، أن ‘إكسون موبيل مصر”  تقدم منحة جديدة للجمعية في مجال التدريب المهني و ذلك من خلال  مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب ، فيما بعد البرتوكول الثالث بين الجمعيه وإكسون موبيل بمجال التدريب و التشغيل المهني،  حيث بدأت الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية و شركة إكسون موبيل مصر منذ عام 2017.

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وأضاف قريطم، عن أن التعاون يهدف لدعم إكسون موبيل مصر “لبرنامج التدريب من اجل العمل” والذي يعمل على رفع كفاءة الباحث عن العمل في مجال ميكانيكا السيارات وتطوير مهاراته لتناسب المهارات الفعلية المطلوبة من صاحب العمل عن طريق تدريبه على الأساسيات لبدء العمل ثم تأهيله لمدة 3 -6 أشهر وتوظيفه بعد ذلك، ويأتي ذلك في إطار ماتقوم به الجمعية من خلال قسم المسئولية المجتمعية للشركات بهدف تنمية الموارد مع الجهات المهتمة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية لدعم مركز التدريب والتشغيل المهني VTEC وإمداده بالموارد المطلوبة لضمان التدريب الفعال.

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التنميه المستدامة تأتي علي  جدول أولويات مجلس إدارة الجمعية

وشدد قريطم، أن التنميه المستدامة تأتي علي  جدول أولويات مجلس إدارة الجمعية برئاسة  المهندس محمد صبرى رئيس مجلس الإدارة، والذى يدعم الجهاز التنفيذي بكل السبل فى مجال المسؤلية المجتمعية والذى يدل على وعى مجلس الإدارة،  ورجال اعمال اسكندرية بأهمية دور منظمات العمل المدني  فى التنمية المستدامة،

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جدير بالذكر أن التعاون بين رجال أعمال الإسكندرية وإكسون موبيل يأتي ضمن مبادرات وحدة مواطنة الشركات بالجمعية و التي تأسست 2015 لتكون منصة تواصل وتشبيك بين الشركات المهتمة  بالتنمية المجتمعية وأن انشطة الجمعية في مجال التنمية المستدامة  يمتد الى كافة انحاء الجمهورية من خلال وحدات عمل الجمعية مثل مركز التدريب والتشغيل المهني و مشروع تنمية المنشآت الصغيرة و الحرفية و الذى يغطى انحاء الجمهورية بما يزيد عن 90 فرعا .

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بقلم معتز محمود

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