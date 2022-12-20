«رجال أعمال الإسكندرية» توقع برتوكول لوضع شروط مراقب الجودة بنظام التعليم الفني المزدوج 

وقع محمد هنو رئيس جمعية رجال أعمال الاسكندرية ، برتوكول بين شركاء النجاح لرجال أعمال الإسكندرية، متمثلين في وزارة التربية والتعليم واتحاد الصناعات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويستهدف التعاون وضع إطار عام وشروط وبنود أساسية ملزمة فيما يتعلق بـإطلاق المرحلة التجريبية لمراقب الجودة الخارجي القطاعي لنظام التعليم الفني المزدوج في قطاعي الصيانة وإصلاح السيارات والصناعات الهندسية.

وأكد هنو، أن المرحلة التجريبية ستشمل اختيار 220 منشأة تدريبية في القطاعين المذكورين في مختلف محافظات الجمهورية لتخضع لتقييم مستوى جودة العملية التدريبية وقياس مدى فعالية وجود مقيم خارجي مستقل للجودة في منظومة التعليم المزدوج، بالإضافة إلى تقديم نموذج مالي فعال لضمان استدامة تنفيذ هذا الدور.

وأشار هنو، إلى أن البرتوكول هو تعاون بين جمعية رجال أعمال الإسكندرية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية ومقدمي الخدمة بنظام التعليم والتدريب المزدوج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ،.

وأشار إلى أن رجال أعمال الإسكندرية بالشراكة مع الوكالة الألمانية تعمل فى مجال التعليم المزدوج منذ ما يزيد عن عشرون عاما وفي العديد من محافظات الجمهورية مثل محافظات الإسكندرية و بورسعيد والفيوم وصولاً إلى صعيد مصر بمحافظة أسوان.