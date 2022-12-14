 «رجال أعمال الإسكندرية» تنظم ندوة عن تطبيق نظام الحوكمة والرقابة

نظمت لجنة الاستيراد والجمارك في جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد عبد المحسن ندوة مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور عدد كبير من قيادات الهيئة وشركة MTS بجانب أعضاء الجمعية، حيث استعرض الهوبي إستراتيجية هيئة سلامة الغذاء الفترة المقبلة للعمل عليها وتطبيقها.

أكد الهوبي، على محاور عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة والتي ترتكز على على بناء الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطبيق نظام الحوكمة والمتابعة والرقابة الداخلية وفصلهم عن القطاع التنفيذى مما يساهم فى إضفاء الشفافية على أداء الهيئة، ويساعد فى القضاء على البيروقراطية.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف مستقبلا بناء القدرات الأساسية لموظفي الهيئة وتطويرهم لتحسين مستواهم الفني، مضيفا أنه سيتم تأسيس معامل جديدة بالموانئ المصرية لزيادة فحص العينات، على أن يتم العمل بأكبر معمل في ميناء الدخيلة في مارس 2023.

وشدد خلال اللقاء على إلغاء طلب التصديق للشهادات الصحية من السفارات المصرية في دول المنشأ واعتماد أصول الشهادات الصحية للرسائل الجمركية الواردة، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع هيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لبحث زيادة أعداد الشركات المصرية المسجلة بالقائمة البيضاء للهيئة السعودية بهدف زيادة الصادرات المصرية الغذائية إلى المملكة.

الجدير بالذكر، أن اللقاء شارك فيه هيثم القيار الأمين العام لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والمهندس خالد مرسي عضو مجلس الإدارة، وعبد العال علي، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء.