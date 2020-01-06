«رجال أعمال الإسكندرية» تنظم رحلة عمل للسعودية والإمارات 17 يناير لبحث التعاون

الوفد المشارك في زيارتي السعودية والإمارات يضم 18 عضو من أعضاء الجمعية

تنظم لجنة الاستثمار والتمويل بجمعية رجال أعمال الإسكندرية في الفترة من 17 إلى 24 يناير الجاري رحلة عمل للملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بهدف بحث سبل التعاون بين الجمعية والمنظمات المماثلة لها بالدولتين.

وكشف الدكتورعبد المنعم حافظ نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية ورئيس اللجنة القائمة علي الزيارة، أن الوفد المشارك في زيارتي السعودية والإمارات يضم 18 عضو من أعضاء الجمعية.

وأوضح أنه جري الترتيب من خلال الدكتور خالد حافظ، نائب رئيس اللجنة المسئولة عن الوفد المسافر.

وأضاف نائب رئيس الجمعية، أن الوفد سيسافر للملكة العربية لمدة 5 أيام يلتقي خلالها رئيس وأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

وتابع: “سيتوجه الوفد بعدها في زيارة لمدة 3 أيام للإمارات العربية المتحدة للقاء القنصل المصري ورئيس بلدية دبي وممثل الغرفة التجارية بدبي”.

وأكد حافظ ، أن اللقاء يأتي في إطار خطة عمل «رجال أعمال الإسكندرية» الخارجية والتي تستهدف دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك بينها وبين المنظمات المماثلة لها في الدول العربية، في ظل حالات التقارب الكبيرة التي تشهدها العلاقات المصرية السعودية الإماراتية في الفترة الأخيرة، وتأثيرها علي الاقتصاديات بين الدول الثلاث.