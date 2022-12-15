«رجال أعمال الإسكندرية» تناقش مبادرة البيئة للحد من الأكياس البلاستيكية الأحادية 

ناقشت لجنة البيئة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة الدكتور وليد البرقي مبادرة وزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث استضافت اللجنة الدكتور سامح رياض وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة، بهدف مناقشة المبادرة بمقر الجمعية.

وقدم الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة للتوسعات والمشروعات الجديدة، عرضا عن أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة لها وما تقدمه من خدمات داخل وخارج الإسكندرية، واستعرض محرم الدور الحيوي الذي تقوم به الجمعية ولجانها المختلفة في دعم المجتمع السكندري والتنمية المجتمعية، فيما أكد محرم على تنسيق لقاء آخر للأعضاء أصحاب السلاسل التجارية الكبرى وأصحاب المصانع للتعريف بالخدمات المباشرة بصورة أوضح.

من جانبه قدم الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة ورئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، عرضا عن القمامة البحرية والمخلفات البلاستيكية بما يتضمن الآثار السلبية العائدة على البيئة والأتفاقيات الدولية التي تعمل على الحد من إستخدام البلاستيك والجهود المبذولة من اجل الحد من استخدام االمواد البلاستيكية والعمل على توفير بدائل لها.

الجدير بالذكر أن اللقاء حضره الدكتور أشرف نصير-رئيس لجنة الطاقة والمهندس محمد علي راغب نائب رئيس لجنة السياحة، والمهندس هشام أبو العلا عضو رجال أعمال الإسكندرية.