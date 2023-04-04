«رجال أعمال الإسكندرية» تكرم بعض عملاء وموظفي مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية

كرمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية مجموعة من العملاء المتميزين والأمهات المثاليات وبعض قيادات وموظفي “مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية” التابع للجمعية خلال حفل الإفطار السنوى الذى نظمته.

وقال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الدور التنموي الذي تقوم به الجمعية مستمر من خلال مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، مشددا على استمرار الجمعية في دعم العمل التنموي والإقراض بكل السبل لتحسين حياة المواطن المصري في 19 محافظة من خلال ١١٠ فروع للمشروع.

وأشار هنو، على هامش حفل الإفطار السنوي، الذي نظمته الجمعية بحضور محافظ الإسكندرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذي ورجال الأعمال في كافة القطاعات الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء الجمعية السابقين، إلى أن ما تمثله “جمعية رجال أعمال الإسكندرية”، وما وضعته خلال السنوات الماضية يرسخ لمبادي وقيم تحسين حياة المواطنين.

من جانبه قال المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية المسئول عن المشروع، إن المكون الرئيسي للجمعية هو مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية، والذي بدأ 1990، يستهدف دورا تنمويا لتحسين الاقتصاد من خلال إيجاد فرص عمل للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر ، مشددا على استمرار الجمعية لتقديمها لدورها التنموى.

وأضاف القاضي أن المشروع يستهدف الوصول إلى 10 مليارات جنيه العام المقبل من خلال تطبيق العديد من المبادرات الإلكترونية الي تجعل التطبيق متاحا بطرق أكثر سهولة ويسرا.

وأشاد القاضي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس الاستشاري للمشروع من ذوي الخبرة في مجالات المالية والاقتصادية والتحول الرقمي والمراجعة والحوكمة.

