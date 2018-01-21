رجال أعمال الإسكندرية تعرض برنامجها التدريبي على السفير الأسترالي

معتز محمودقامت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بعرض برنامجها التدريبي من أجل التشغيل على السفير الأسترالي والوفد المرافق له خلال اجتماعة بأعضاء الجمعية. وخلال الاجتماع أشارت الجمعية إلى مركز التدريب المهنى، الذى يقع بغيط العنب في الإسكندرية، والذي أنشئ بتبرع من جمعية رجال أعمال الإسكندرية

معتز محمود



قامت جمعية رجال أعمال الإسكندرية بعرض برنامجها التدريبي من أجل التشغيل على السفير الأسترالي والوفد المرافق له خلال اجتماعة بأعضاء الجمعية.



وخلال الاجتماع أشارت الجمعية إلى مركز التدريب المهنى، الذى يقع بغيط العنب في الإسكندرية، والذي أنشئ بتبرع من جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

من جانبه قال المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية إننا نسعى ليفهم أكبر قدر من الشباب معنى التدريب للوصول إلى وظيفة جديدة.



وأضاف صبرى أن هذا التدريب هو التدريب الصحيح وفقاً للمعايير الصحيحة، والذى يساعد الحاصلين عليه فى الحصول على العمل.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية أنه فى حال وجود رغبة فى إنشاء مشروعات خاصة يتم دعم المتدربين بالإقراض للاعتماد على أنفسهم.



يُذكر هذا المركز أحد المشروعات الجديدة لجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وهو مشهر من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تخضع أنشطة المركز لإشراف الوزارة.



ويقدم المركز عدة أنواع من البرامج الرئيسية أبرزها برامج مهنية متخصصة مثل الميكانيكا وكهرباء سيارات ولحام وتبريد وتكييف وكهرباء ونجارة وسباكة وغاز.

