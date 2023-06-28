«رجال أعمال الإسكندرية» تستهدف إصدار 729 ألف قرض بقيمة مستهدفة 7,7 مليار جنيه

يستهدف مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية أن يحقق معدلات نمو فى أعداد القروض المصدرة بحلول نهاية العام المالى الجارى والذى ينتهى فى 30يونيو 2023 بنحو 20%.

وقال الدكتور شريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن المتوسط الشهرى لعدد القروض التى يصدرها المشروع حالياً تبلغ نحو 60 ألف قرض شهرياً وبقيمة 600 مليون جنيه.

وأضاف دكتور شومان فى تصريحات خاصة لـ ” المال ” أن المشروع يستهدف أن يصل عدد القروض المصدرة بحلول نهاية العام المالى الجارى الى 729 ألف قرض وذلك بمعدل نمو يبلغ نحو 20 % ، وبقيمة مستهدفة 7,7 مليار جنيه فى 30يونيو 2023.

وأشار إلى أن تحقيق هذا المخطط من شأنه أن يؤدى لزيادة المحفظة النشطة للقروض ووصولها إلى نحو 4,6 مليار جم وذلك فى حال تنفيذ المستهدف ونمو القروض.

وأوضح د شومان أن إجمالى عدد القروض المصدر منذ أنطلاق المشروع حتى نهاية عام 2022 تبلغ نحو 6,2 مليون قرض ، لعدد يبلغ نحو 2,4 مليون عميل مقترض.

وكشف شريف شومان عن أن القيمة الإجمالية لقيمة القروض المصدرة منذ بداية المشروع حتى نهاية عام 2022 تبلغ نحو 30 مليار جنيه.

ولفت المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية ، إلى أن المشروع يستهدف بحلول نهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى 30يونيو 2023 هو الوصول إلى عدد 677 ألف عميل بمعدل نمو 13 % عن العام المالى السابق 30-6-2022.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق معدل نمو فى محفظة القروض النشطة بنسبه تبلغ نحو 54% بعد أن زادت القيمة الإجمالية للمحفظة و بلغت نحو أربعة مليارات جنيه مصرى فى نهاية عام 2022 ، بزيادة عن العام الذى سبقه والذى بلغت خلاله قيمة محفظة العملاء النشطاء عام 2021 نحو مليارى جنيه وستمائة وثمانية وسبعون مليون جنيه.

وكانت محفظة القروض والتى قد بلغت بنهاية عام 2021 مبلغ مليارى جنيه وستمائة وثمانية وسبعون مليون جنيه، قد حققت زيادة بنسبة 23% عن نهاية عام 2020 الذى بلغت فيه نحو مليارى جنيه ومئة وخمسة ثمانون مليون جنيه.

ويشار إلى أن الاتصالات التي تمت بين جمعية رجال أعمال إسكندرية وهيئة المعونة الأمريكية أثمرت في أبريل ١٩٨٩ عن توقيع عقد تعاون مدته سبع سنوات.

وبمقتضى هذا العقد يتم تقديم قروض إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و التي لم تكن قادرة على الحصول عليها من خلال النظام المصرفي التقليدي وهو كان بمثابة أنطلاقة لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية التابع لجمعية رجال أعمال الإسكندرية.