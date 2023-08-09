«رجال أعمال الإسكندرية» تدرس إطلاق مرحلة ثانية من مشروع "التأثير الأخضر المتوسطي"‎

كشف دكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الجمعية تدرس حاليا إطلاق مرحلة ثانية من مشروع التأثير الأخضر المتوسطي.

وذكر أن المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت في 2019، ستنتهي بنهاية أغسطس الجاري.

وكانت المرحلة الأولى بدأت بمنحة من الاتحاد الأوروبي لدعم ريادة الأعمال الخضراء في مصر، وعدة دول أخرى تضم تونس، لبنان، فلسطين، إيطاليا.

وأكد الديواني أن الجمعية تولي اهتماما خاصا بمشروعات التحول الأخضر في ظل حدة التغيرات المناخية، حيث تدرس حاليا اختراق مجال الإقراض متناهي الصغر للمشروعات الخضراء.

وتأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

ولدى الجمعية 300 شركة أعضاء من كافة قطاعات الأعمال التي تشمل الصناعة، والتجارة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة، والبناء والتشييد، السياحة، الخدمات المالية.