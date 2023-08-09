«رجال أعمال الإسكندرية» بصدد الحصول على 150 مليون جنيه من «جهاز تنمية المشروعات»

قال دكتور شريف الديواني، المستشار الاقتصادي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية بصدد الحصول على 150 مليون جنيه، من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجه لإقراض هذه المشروعات.

وكشف الديواني أن الجمعية تدرس حاليا اختراق نشاط التمويل متناهي الصغر لمشروعات التحول الأخضر.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته الجمعية اليوم في مقرها بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية أطلقت مشروعها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1990، والذي يوجد حاليا في 19 محافظة، بواقع 111 فرعا.

وتأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية عام 1989، بهدف دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين شراكات دولية مع جميع الكيانات الأجنبية، وتبني مبادرات التحول الأخضر، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

ولدى الجمعية 300 عضو من كافة قطاعات الأعمال التي تشمل الصناعة، والتجارة، والنقل واللوجيستيات، والطاقة، والبناء والتشييد، السياحة، الخدمات المالية.