رجال أعمال إسكندرية تناقش تنفيذ قانون الغاز بحضور نائب إيجاس

أحمد اللاهوني: عقدت لجنة البئية والطاقة بجمعية رجال أعمال إسكندرية اجتماعًا مع المهندسة أميرة المازني نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات "إيجاس"، لماقشة عددًا من المحاور المهمة والتي جاء علي رأسها التعريف بقانون سوق الغاز وشكل سوق الغاز حالياً قبل تفعيل القانون. وأوضحت الجمعية في

أحمد اللاهوني:



عقدت لجنة البئية والطاقة بجمعية رجال أعمال إسكندرية اجتماعًا مع المهندسة أميرة المازني نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس”، لماقشة عددًا من المحاور المهمة والتي جاء علي رأسها التعريف بقانون سوق الغاز وشكل سوق الغاز حالياً قبل تفعيل القانون.



وأوضحت الجمعية في بيان أن اللقاء تطرق للشكل المتوقع بعد تفعيل القانون وفتح سوق الغاز بشكل تدريجى ومحتويات قانون الغاز وما تطلبه من إنشاء جهاز مستقل وهو “جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز “والذى يعمل على تشجيع الاستثمارات فى الكثير من المصانع التى تحتاج إلى طاقة والتنوع والتعدد فى مصادر الإمداد، إضافة إلى إدخال المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

