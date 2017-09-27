رجال أعمال إسكندرية تبحث مع وفد إندونيسي زيادة الاستثمار

بمناسبة 70 عاما علي العلاقات بين مصر وإندونيسيا خاص نظمت جمعية رجال أعمال إسكندرية منتدي أعمال مصر بالتعاون مع السفارة الإندونسية، وذلك بمناسبة مرور 70 عام علي العلاقات بين مصر وإندونيسيا، وفق بيان صادر اليوم. حضر المنتدي الذي عقد أمس وفد تجاري من إندونسيا في مجالات "المنتجات الغ

بمناسبة 70 عاما علي العلاقات بين مصر وإندونيسيا

خاص

نظمت جمعية رجال أعمال إسكندرية منتدي أعمال مصر بالتعاون مع السفارة الإندونسية، وذلك بمناسبة مرور 70 عام علي العلاقات بين مصر وإندونيسيا، وفق بيان صادر اليوم.

حضر المنتدي الذي عقد أمس وفد تجاري من إندونسيا في مجالات “المنتجات الغذائية، والاثاث والسياحة وزيوت التشحيم الصناعية”.



قال المهندس محمد صبري رئيس الجمعية، إن هناك ضرورة ملحة على استكمال واستمرار التعاون وتنمية العلاقات الثنائية التجارية بين مصر وإندونسيا، مؤكدًا سعي الجمعية لتعزيز دور التعاون في الفترة المقبلة.

وأكد صبري، أن المنتدي أتاح فرص جيدة لتبادل المعلومات وعقد لقاءات ثنائية بين شركات الوفد ومجتمع الاعمال بالاسكندرية، والذي سيتم ربطة بكل الجهات لمزيد من التعاون في العلاقات الاقتصادية في القريب العاجل.

وقال حلمي فوزي سفير جمهورية أندونيسيا بمصر، إنه مؤمن بالتشابه بين اندونيسيا ومصر من حيث الموقع الاستراتيجي والامكانيات الاقتصادية.

وأشار إلى سعي بلاده لتنمية العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرصها على استمرار التعاون المثمر مع جمعية رجال أعمال إسكندرية فيما يخص تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وطالب فوزي، بضرورة الاستفادة من كون مصر بوابة لتجارة اندونيسيا للمنطقة إستنادًا على الاتفاقيات التجارية المتعددة مع الكوميسا والاتحاد الاوروبي وغيرها، أن يدرك رجال الأعمال المصريين أن اندونيسيا بوابة منطقة الشرق الاقصى من خلال عضويتها في تحالف الأسيان.