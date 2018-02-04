رجال أعمال إسكندرية تبحث سبل التعاون مع سفيرة سولفينا

معتز محمودألتقي قسم العلاقات الخارجية بجمية رجال أعمال إسكندرية تاتيانا ميسكوفا سفيرة سلوفينيا بمصر، حيث أستهدف اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتعزيز التعاون مع الجهات الخارجية، فيما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بالجمعية.من جهته قال المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الل

معتز محمود

ألتقي قسم العلاقات الخارجية بجمية رجال أعمال إسكندرية تاتيانا ميسكوفا سفيرة سلوفينيا بمصر، حيث أستهدف اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتعزيز التعاون مع الجهات الخارجية، فيما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بالجمعية.

من جهته قال المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن اللقاء تطرق لأهم المشروعات الحالية للجمعية مثل مركز التدريب المهنى VTEC وإسهامه فى تطوير ورفع كفاءة التعليم والتدريب المهنى بمصر.

من جانبها شددت تاتيانا ميسكوفا، على أهمية المشروع وضرورة دعمه ضمن المناهج الرئيسية مثلما يحدث بسلوفينيا، مشيرة إلى أن حكومتها توجهت خلال الفترة السابقة بالاهتمام بمجال التعليم والتدريب المهنى كخطوة ضمن إصلاح منظومة التعليم.

ووجهت ميسكوفا، الدعوة للجمعية وأعضائها للمشاركة بفاعليات “ميناء كوبر السنوى” خلال شهر مارس من العام الجاري، والذي يعطى الفرصة للتواصل مع الشركات العالمية والمحلية ذات الخلفيات المشتركة، مما يعزز بدوره من شأن التجارة الخارجية والعلاقات بين البلدين.

حضر الاجتماع المهندس هشام أبو العلا نائب رئيس مجلس الإدارة، وهيثم القيار عضو المجلس، والأمين العام المساعد، والمهندس مدحت القاضى عضو مجلس الأدارة وأمين الصندوق، والمهندس خالد مرسى عضو مجلس الإدارة، وأدهم قريطم المدير التنفيذى للجمعيىة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء اللجان المختصة بالجمعية.