رجائي عطية يرفض المزايدة على النادى الأهلى

على المصرى: قال رجائي عطية، الخبير القانوني الشهير، إن النادي الأهلي أول من يحترم القانون ويطبقه ويلتزم به، وأن ما يتردد عن انعقاد الجمعية العمومية للنادي على يومين غير قانوني، ليس صحيحًا بالمرة، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك، خاصة أن النادى الأهلى بمدينة نصر، يعد مقرًا

على المصرى:

قال رجائي عطية، الخبير القانوني الشهير، إن النادي الأهلي أول من يحترم القانون ويطبقه ويلتزم به، وأن ما يتردد عن انعقاد الجمعية العمومية للنادي على يومين غير قانوني، ليس صحيحًا بالمرة، مشددًا على أنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك، خاصة أن النادى الأهلى بمدينة نصر، يعد مقرًا وليس فرعًا.

وأشار إلى أن استناد البعض إلى إجراء عمومية نادي هليوبوليس فى يوم واحد، أمر غير منطقي، خاصة أن عدد أعضاء النادى الأهلى 137 ألف عضو، ولو تحدثنا عن فرضية حضورهم بشكل جماعي للجمعية العمومية، فى يوم واحد، فسنكون أمام سؤالًا هامًا، وهو كيف يمكن حشد هذا الرقم الكبير في مقر النادى بالجزيرة.

وأكد أن ما تقوم به اللجنة الأوليمبية من محاولة لإبطال عمومية النادي الأهلي، أمر في غاية الخطورة، ويُعرض الرياضة المصرية كلها للضرر، ولا يمكن قبول مسألة فرض الوصاية عن طريق اللائحة الاسترشادية، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية عليها أن تتحمل تبعات قراراتها. ووجه عطية رسالة إلى أعضاء النادي الأهلي، مؤكدًا أن الانحياز لأشخاص بعينها، يضر بالقلعة الحمراء، وبجميع الأشخاص على حدٍ سواء.

وكان عطية قد شارك في صياغة لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تم التصويت عليها، أمس الجمعة، بمقر مدينة نصر، ورغم سفر الخبير القانوني الشهير للعلاج بالخارج خلال الفترة الماضية، إلا أنه حرص على التواجد والمشاركة في التصويت على اللائحة.