رجائي عطية : أكثر من إصابة «كورونا» بنقابة المحامين ولن أعلن أسماء

كشف نقيب المحامين عن وجود أكثر من إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء النقابة ، رافضا أن يعلن أسماء المصابين.

وقال رجائي عطية ، في مكالمة مع برنامج كل يوم على قناة أون : “لم أذكر بتاتا أنه عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، ولازم الناس تعرف أنه ليس من حق حد أن يقول من هو الذي أصيب”.

وأضاف: “هذه مسائل شخصية وتعمدت أن لا أقول، وهناك حالات إصابة حصلت بالفعل”.

وتابع: “استطلعت رأي المحامين على غلق النقابة 14 يوما وأصدرت قراري بغلق النقابة وتمديد الغلق حتى 2 إبريل وصدر هذا قبل صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء لأن لا نجاة من هذا الفيروس إلا أن يلتزم كل منا بيته ومكانه”.

وقال إن “المبادرات تأتي من الأجهزة المختصة القادرة على الحركة أم نقابة المحاميين وقد أغلقت لن يكون لديها فرصة لأن تقوم بدور المبادرات فيما عدا أن ضربنا المثل بأن هذا هو الواجب – الغلق – فالتزمناه”.

وفي منتصف مارس الجاري، فاز المحامي، رجائي عطية بمقعد نقيب المحامين، بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين،ماعدا حالة لاجنبي وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، بجانب حالة وفاة