رجاء فؤاد: أراضي الشراكة لاقت نجاحا ولا ننافس القطاع الخاص

رضوى عبدالرازققالت رجاء فواد، نائب رئيس هيئة المجتمعات لشئون التخطيط والمشروعات، إن طرح الأراضى بآلية الشراكة لاقى نجاحا كبيرا من قبل المستثمرين، وأسهم فى تحقيق العوائد المستهدفة من الهيئة.وأشارت على هامش ملتقى "بناة مصر" إلى أنه تم الانتهاء من البت الفنى لأراضى الطرح الثانى للشراكة، وسيتم البت

رضوى عبدالرازق

قالت رجاء فواد، نائب رئيس هيئة المجتمعات لشئون التخطيط والمشروعات، إن طرح الأراضى بآلية الشراكة لاقى نجاحا كبيرا من قبل المستثمرين، وأسهم فى تحقيق العوائد المستهدفة من الهيئة.

وأشارت على هامش ملتقى “بناة مصر” إلى أنه تم الانتهاء من البت الفنى لأراضى الطرح الثانى للشراكة، وسيتم البت فى إجراءات البت المالى.

وأضافت أن الهيئة حريصة على التعرف على رغبات السمتثمرين بصورة دورية ومناقشة التحديات التى تواجههم لوضع حلول لها.

ولفتت إلى أن الهيئة نوعت آليات طروحات الاراضى لتلبية مختلف الرغبات بين المزايدات والشراكة والسعر الثابت.

وأشارت إلى أن الهيئة دخلت فى منظومة الاسكان الفاخر فى مدن المجتمعات العمرانية الناشئة كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة لتصبح نواة ونموذج للاستثمارات فقط وليس لمنافسة القطاع الخاص.