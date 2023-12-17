ربيع : 55 سفينة حولت مسار رحلاتها إلي رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تحول 55 سفينة تابعة للخطوط الملاحية الكبري مسارها للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى اليوم، مؤكدا أنها نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، و أن قناة السويس تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضح “ربيع” أن قناة السويس، شهدت اليوم عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن، من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس حيث عبرت اليوم ضمن قافلة الجنوب كلا من السفينة MAERSK SAIGON والسفينة CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB والسفينة MSC FABIENNE وذلك على ضوء تواجد هذه السفن في منطقة البحر الأحمر قبل الإعلان عن توجه هذه الخطوط الملاحية لتحويل رحلاتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا و أوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.

يأتي ذلك بعد إعلان قرابة خمس خطوط ملاحية وقف خدماتها بمنطقة البحر الأحمر منها خط ميرسك وmsc وهاباح لويد وCMA بسبب ما تتعرض لها السفن من هجمات من قبل الحوثيين.