“ربيع” : 221 ألف مركبة عبرت أنفاق بورسعيد منذ افتتاحها فى نوفمبر الماضى

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس السبت، عدداً من مواقع الهيئة الرئيسية بمحافظة بورسعيد، شملت الجولة كل من أنفاق 3 يوليو، وترسانة بورسعيد البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك للوقوف على مستجدات العمل بهذه المواقع الحيوية.

بدأت الجولة التفقدية بزيارة الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس لموقع أنفاق 3 يوليو ببورسعيد، وبرفقته المهندس أحمد حجازي مدير إدارة الأنفاق والكباري، واطمأن خلالها على انتظام حركة المركبات بالنفق وجاهزية أنظمة الأمان المختلفة، والالتزام بتعليمات السلامة وأهمها مراقبة السرعة المحددة داخل النفق بحيث لا تتجاوز 60 كم/ساعة.

من ناحيته ، أكد رئيس الهيئة متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة عبر محاور العبور المختلفة لربط سيناء بالوادي من خلال سلسلة الأنفاق العملاقة والكباري العائمة ومرفق المعديات وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال عبورهم بين ضفتي القناة.

وأشار إلى أن المعدلات الخاصة بعبور المركبات منذ افتتاح أنفاق بورسعيد حتى الآن بلغت ما يزيد عن 221 ألف مركبة، بعائدات زادت عن 21 مليون جنيه، بمعدل عبور يومي للمركبات بلغ 952 مركبة خلال عشر ساعات هى فترة التشغيل التجريبي التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً.

واستمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من المهندس أشرف صلاح رئيس أنفاق” 3 يوليو” عن أبرز التطورات التي شهدها النفق منذ افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي .

و شملت تطوير منظومة التشغيل والإعدادات بالنفق بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث يجري العمل على استيفاء كافة الملاحظات الخاصة بالتشغيل، وأبرزها استكمال تطوير معدات الهيئة لاسيما معدات الإنقاذ حيث تم تزويد النفق بسيارات إطفاء إضافية، وثلاثة سيارات “FIT” للتدخل السريع و 2 ونش إنقاذ لإخلاء السيارات العابرة المعطلة داخل النفق، بالإضافة إلى سيارتين لكسح المياه وثلاثة أوناش من طراز “شوكة” جار استلامهم خلال الفترة المُقبلة.

وجاءت شريحة النقل الثقيل كأعلى نسبة عبور بنسبة 41 % من إجمالي المركبات العابرة، فيما سجلت شريحة النقل عبر الميكروباصات نسبة 28%، فيما سجلت شريحة النقل عبر السيارات الملاكي نسبة 25%.

تلا ذلك التوجه إلى مقر ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقبالهم المهندس عادل الشبراوي مدير إدارة الترسانات وقيادات الترسانة والعاملين بها.

كما تفقد “ربيع ” عنبر التقطيع والتشكيل حيث يتواجد 2 من ماكينات “CNC” من أحدث طراز لتقطيع الحديد، بالإضافة إلى المكابس والدرافيل المستخدمة للتشكيل، كما حرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل بالترسانة والاطلاع على معدلات تنفيذ الأعمال المختلفة بها ومنها القاطرات التي تم تدشينها.

وخلال كلمته أكد الفريق أسامة ربيع حرصه على التواجد بين العاملين فى ترسانة بورسعيد البحرية وشركات الهيئة التابعة والتعرف عن قرب على احتياجاتهم من خلال التفاعل المباشر معهم عبر الجولات التفقدية المتتالية واللقاءات المستمرة التي تجمعه بالقيادات من ناحية، وبممثلي النقابات العمالية بمدن القناة الثلاثة من ناحية أخرى، مشيداً في هذا الصدد بما لمسه من جهد بناء وكفاءة عالية لمهندسي وعمال الهيئة في كل المواقع.

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة إلى شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وتعرف من المهندس صلاح إسحاق رئيس الشركة على تطورات العمل وفق خطة إعادة هيكلة الشركة واطمأن على معدلات بناء سفن الصيد وغيرها من الأعمال المكلفة بها الشركة.

واختتم الفريق أسامة ربيع، زيارته بالتوجه إلى مقر محافظة بورسعيد للقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأعرب الفريق ربيع عن استعداده لتقديم كل أوجه التعاون مع محافظة بورسعيد في إطار المسئولية المجتمعية للهيئة بمدن القناة الثلاث.