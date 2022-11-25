ربيع يتفقد أعمال بناء المعدية الجديدة بترسانة بورتوفيق البحرية

تفقّد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مجموعة من مواقع العمل ومنشآت الهيئة الرئيسية بمحافظة السويس، وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.

تأتي الجولة التفقدية في إطار الاطمئنان على سير العمل والمتابعة الدورية لتقدم الأعمال بترسانة بورتوفيق البحرية، علاوة على الوقوف على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

بدأت الجولة بزيارة رئيس الهيئة لمقر ترسانة بورتوفيق البحرية، واطلع رئيس الهيئة على مستجدّات أنشطة الترسانة في مجال بناء السفن،

حيث تفقّد أعمال بناء المعدية الجديدة حمولة 210 أطنان بالرصيف الشمالي للترسانة والتي تماثل في مواصفاتها المعديتين الجاري بناؤهما بترسانة بورسعيد البحرية لتشغيلهما فور الانتهاء من بنائهما لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بمحور الشط بمحافظة السويس.

وكان في استقباله المهندس عبد الخالق عوض الله، مدير إدارة الترسانات، وقيادات الترسانة والعاملون بها.

يبلغ طول المعدية 57 مترًا، وعرضها 15مترًا، وهى مزودة بعدد 2 ماكينة SCANIA قدرة الماكينة 400 حصان، وعدد 2 مولد مساعد VOLVO بقدرة 60 كيلووات لكل منهما.

وتابع الفريق ربيع أعمال بناء لنشين من طراز ووتركرافت بمصنع الفيبر جلاس، يبلغ طول اللنش 13.70 متر ، وعرضه 4.10 متر ، بغاطس 1.18 متر، وسرعته 20 عقدة.

وفي كلمته، أعرب رئيس الهيئة عن ثقته فيما تتمتع به ترسانة بورتوفيق البحرية من مقومات هامة نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد وما تمتلكه من كوادر فنية مدربة،

مؤكدًا حرص الهيئة على الارتقاء بالمستوى الفني للترسانات التابعة لها من خلال إمدادها بخبرات جديدة، مشيرًا، في هذا الصدد، إلى ما سيتيحه التعاقد مع شركة جوانزو الصينية لبناء 5 قاطرات جديدة للهيئة (قاطرتان بالترسانة الصينية وثلاث قاطرات مماثلة بترسانات الهيئة) من فرصة لتبادل الخبرات في مجال بناء القاطرات البحرية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميًّا.