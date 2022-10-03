«ربيع» يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن

حث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ودينيس بيتروبولوس رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن البحري، سبل التعاون المشترك، في زيارة هى الأولى من نوعها بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المنظمات والمؤسسات العاملة في المجال البحري لتحقيق التقارب المستهدف بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم في خدمة حركة التجارة العالمية على النحو الأمثل.

وأوضح الفريق ربيع أن عمليات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة حظت باهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من قناة السويس وتطوير المنطقة المحيطة لتصبح مركز لوجيستي وصناعي عالمي، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد أحدث مشروعات تطوير القناة والذي يستهدف تحسين حركة الملاحة في هذا القطاع وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%.

من جانبه، أعرب دينيس بيتروبولوس رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن البحري عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تتيح له التعرف عن قرب على مستجدات مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة والإبحار في قناة السويس الجديدة، مشيدا بهذا الإنجاز الذي تحقق في وقت قياسي وكان له بالغ الأثر نحو رفع كفاءة القناة والحفاظ على ريادتها العالمية.

وأكد رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن البحري على أهمية قناة السويس كأحد الدعائم الأساسية لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وهى الأهمية التي بدت واضحة للعالم أجمع بعد حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وأشار بيتروبولوس إلى ما تتيحه بورصة البلطيق للشحن البحري لأعضائها من الحصول على رؤية أوضح للمتغيرات السوقية في ضوء الحصول على مؤشرات أسعار نوالين الشحن وتوقعاتها وما لذلك من تأثيرات إيجابية على وضع الخطط المستقبلية والسياسات التسعيرية للعملاء.

وأثمر اللقاء عن اتفاق الطرفين على التعاون في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمؤشرات نوالين الشحن ومؤشرات سوق النقل البحري وتوقعاتها المستقبلية لإثراء الدراسات البحثية والمستفيضة التي تعدها قناة السويس لإقرار سياساتها التسعيرية والتسويقية وخططها المستقبلية.

في ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السيد دينيس بيتروبولوس رئيس مجلس بورصة البلطيق للشحن البحري، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وأنفاق قناة السويس “تحيا مصر” بالإسماعيلية للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.