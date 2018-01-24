ربيع ياسين يقترب من خلافة أشرف قاسم بمنتخب الشباب

"الأوليمبى" سبب اعتذار البرنس عن تدريب منتخب 2001على المصرى اقترب ربيع ياسين، رئيس قطاع الناشئين بنادى الإنتاج الحربي، من تولى تدريب منتخب مصر للشباب مواليد 2001، خلفا لأشرف قاسم، الذى قدم اعتذاره لمجلس إدارة النادى المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، بعد إعلان القرار بساعات ق

“الأوليمبى” سبب اعتذار البرنس عن تدريب منتخب 2001





على المصرى

اقترب ربيع ياسين، رئيس قطاع الناشئين بنادى الإنتاج الحربي، من تولى تدريب منتخب مصر للشباب مواليد 2001، خلفا لأشرف قاسم، الذى قدم اعتذاره لمجلس إدارة النادى المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، بعد إعلان القرار بساعات قليلة.

ودخل ياسين دائرة ترشيحات الجبلاية من أجل تولي قيادة منتخب 2001، ليترأس الجهاز الفنى المكون من عبد الستار صبري مدربا عاما، وهشام عبد المنعم مدربا، وأحمد فاروق مساعدا للمدرب، ومحمد زريقة مدربا لحراس المرمى.

وعلمت “المال”، أن السبب الرئيسي لاعتذار أشرف قاسم، عن تدريب منتخب الشباب، هو تلقيه وعدا من مسئولى الجبلاية، بتعيينه مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي وليس منتخب 2001، كما ساهم تشكيل الجهاز المعاون دون العودة إليه، فى اتخاذه قرار الاعتذار.