«ربيع» : مشروع تطوير المجري الملاحي حجر الزاوية لاستكمال ازدواج قناة السويس بالكامل

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس يعتبر حجر الزاوية لاستكمال ازدواج القناة بالكامل، مشيرا إلى أنه يستهدف تقليل الحوداث وتأثير التيارات المائية، حيث إن تلك المنطقة قاعها صخرية مما يمثل صعوبة في عمليات الإبحار لذلك تمت توسعة المساحة المائية نحو 40 مترا لتقيل التيارات المائية واستيعاب الأعداد الكبيرة التي تجذبها القناة مؤخرا والتي أصبحت تستوعب ما بين 70 إلى 75 سفينة.

وأعلن الفريق أسامة ربيع جاء ذلك خلال عقد مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري، موضحا أن استراتيجية التطوير تستند على الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية، من خلال تقديم مظلة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة من خلال تطوير المجري الملاحي وتحديث أسطول الوحدات البحرية ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 5 جراجات للطوارئ للسفن ليصل إجمالي الجراجات لنحو العشرة.