ربيع : لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة جانحة دون تفريغ حمولتها (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة قامت بإرسال 5 قاطرات منذ بداية جنوح السفينة البنمية، وارتفع العدد إلى 12 قاطرة في اليوم الثالث، إضافة إلى قاطرتين من هولندا وإيطاليا.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، إن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحمولة الموجودة عليها تمت لأول مرة في العالم، وسيتم تدريسها للمتدربين الأجانب في هيئة قناة السويس.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه منذ بداية الأزمة بتوفير كل الأدوات اللازمة لكل السيناريوهات، وتم التعاقد على مُعدات تفريغ الحمولة حيث إنها غير موجودة في مصر، وذلك بتكليف من الرئيس السيسي.

وتابع ربيع: الحمد لله لم يتم استخدامها، مؤكدًا أن عملية تعويم السفينة كان من الممكن أن يستغرق 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب تفريغ الحمولة التي تزن 22 ألف طن؛ وهي عدد 18 ألف حاوية على السفينة.

وأوضح أن انتظار ما يقرب من 385 سفينة بقناة السويس، بمثابة أفضل رد على المشككين في قدرات القناة، لافتًا إلى أن قافلة من السفن المنتظرة تحركت في الساعة 6 مساء، اليوم، على أن تعبر كل السفن المتبقية خلال 3 أيام، ومن المقرر عبور ما يقرب من 113 سفينة حتى غد الثلاثاء.