نقل وملاحة

ربيع : لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة جانحة دون تفريغ حمولتها (فيديو)

وسيتم تدريسها للمتدربين الأجانب في هيئة قناة السويس.
محمد مجدي 8:53 م, الأثنين, 29 مارس 21 8:53 م, الأثنين, 29 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة قامت بإرسال 5 قاطرات منذ بداية جنوح السفينة البنمية، وارتفع العدد إلى 12 قاطرة في اليوم الثالث، إضافة إلى قاطرتين من هولندا وإيطاليا.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد، إن عملية تعويم السفينة دون تفريغ الحمولة الموجودة عليها تمت لأول مرة في العالم، وسيتم تدريسها للمتدربين الأجانب في هيئة قناة السويس.

اقرأ أيضا  الأردن تعلن رفع حالة التأهب على موانئ العقبة

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه منذ بداية الأزمة بتوفير كل الأدوات اللازمة لكل السيناريوهات، وتم التعاقد على مُعدات تفريغ الحمولة حيث إنها غير موجودة في مصر، وذلك بتكليف من الرئيس السيسي.

وتابع ربيع: الحمد لله لم يتم استخدامها، مؤكدًا أن عملية تعويم السفينة كان من الممكن أن يستغرق 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب تفريغ الحمولة التي تزن 22 ألف طن؛ وهي عدد 18 ألف حاوية على السفينة.

اقرأ أيضا  مميش: من حقنا أخذ تعويضات من شركة السفينة الجانحة أو مقاضاتها (فيديو)‎

وأوضح أن انتظار ما يقرب من 385 سفينة بقناة السويس، بمثابة أفضل رد على المشككين في قدرات القناة، لافتًا إلى أن قافلة من السفن المنتظرة تحركت في الساعة 6 مساء، اليوم، على أن تعبر كل السفن المتبقية خلال 3 أيام، ومن المقرر عبور ما يقرب من 113 سفينة حتى غد الثلاثاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

ساويرس لـ«رئيس هيئة قناة السويس» : ألف مبروك لك ولمصر والقبطان الماهر يظهر فى الأزمات‎

المال - خاص 7:34 م, الأثنين, 29 مارس 21

لنشات وقاطرات هيئة قناة السويس تصطحب السفينة إيفرجيفن إلى منطقة البحيرات (فيديو)

نادية سلام 6:41 م, الأثنين, 29 مارس 21

تعرف على عدد السفن المنتظرة عبور قناة السويس بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة إيفرجيفن

السيد فؤاد 6:30 م, الأثنين, 29 مارس 21

وزير الري يبحث مع سفير كوريا الجنوبية التعاون في مجال المياه

مدحت إسماعيل 4:54 م, الأثنين, 29 مارس 21

تفاصيل لقاء وزير النقل مع سفير أمريكا بالقاهرة

مدحت إسماعيل 3:51 م, الأثنين, 29 مارس 21

تحرير السفينة إيفرجيفن الجانحة في قناة السويس بشكل كامل

المال - خاص 3:38 م, الأثنين, 29 مارس 21