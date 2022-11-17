ربيع: قناة السويس حققت 155.4 مليار دولار منذ افتتاحها للملاحة الدولية

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ افتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869 وحتى اليوم إيرادات ضخمة تبلغ 155.4 مليار دولار،وعبور قرابة 1.4مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 32.4 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 26 مليار طن بين الشرق والغرب، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 153 عامًا ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وتعد قناة السويس طوال ما يزيد عن قرن ونصف قرن من الزمان من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.