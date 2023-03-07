ربيع: قناة السويس حققت 1.5 مليار دولار إيرادات خلال الشهرين الماضيين

أكد

، أن إحصائيات الملاحة، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حققت 1.5 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها لعام 2022، بنسبة زيادة قدرها 41.6%، بفارق 454.6 مليون دولار.

وقال ربيع إن إحصائيات الملاحة، خلال شهري يناير وفبراير 2023، شهدت عبور 4117 سفينة، مقابل عبور 3487 سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2022، بفارق بلغ 630 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 18.1% .

كما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة، خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، بنسبة 15% بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بفارق قدره 31 مليون طن.

جاء ذلك خلال احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة ضمن إستراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحري،

وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

يُذكر أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس سجلت، خلال الفترة من يوليو حتى فبراير الماضي من العام المالي 2022/ 2023، إيرادات بلغت 5 مليارات و835 مليون دولار، بزيادة بلغت 33.3%، مقابل إيرادات نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022، والذي سجل 4 مليارات و376 مليون دولار، بفارق يصل إلى مليار و459 مليون دولار.

وعبر قناة السويس 16 ألفًا و864 سفينة، بزيادة بلغت 16.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي 2021/ 2022، والذي سجل عبور 14 ألفًا و418 سفينة؛ أي بفارق 2446 سفينة،

وسجلت الحمولات العابرة خلال 8 أشهر من العام المالي 2022/ 2023 نحو 990.4 مليون طن، بزيادة بلغت نسبتها 13.7% مقابل حمولات بلغت 871 مليون طن في مثيله من العام المالي 2021/ 2022 ، بفارق 119.3 مليون طن.