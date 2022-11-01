«ربيع»: قناة السويس تشهد عبور 86 سفينة بإجمالي حمولات 5.1 مليون طن

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الثلاثاء، أرقاما قياسية على صعيد إحصائيات العبور اليومية، حيث تعبر 86 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.1 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 45 سفينة بحمولات صافية قدرها 3.1 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.

وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بهذه المعدلات غير المسبوقة يعد شهادة نجاح جديدة للكوادر والكفاءات البشرية التي تمتلكها الهيئة في المجالات المرتبطة بالملاحة البحرية، ونتاجا للتخطيط الجيد لمشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة التي تحظى بالدعم الكامل والمتابعة الدورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إدراكا للأهمية الاستراتيجية للقناة وحرصا على الحفاظ على دورها الفاعل في خدمة حركة التجارة العالمية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة ما لم تكن لتتحقق لولا مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة ورفع كفاءتها لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الحمولات الضخمة والغواطس الكبيرة التي تتجه ترسانات السفن العالمية نحو بنائها للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة HMM LE HAVRE بحمولة كلية 236 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة، فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ZOE التي ترفع علم بنما على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 198 ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر .

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة، سجلت اليوم الثلاثاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 22 سفينة حاويات و18سفينة صب، و27 ناقلة، بالإضافة إلى عبور 8 سفن متعددة الأغراض، فضلا عن عبور 4 حاملات للسيارات و4 سفن لنقل المواشي، وناقلتان للغاز الطبيعي المسال ويخت سياحي.

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