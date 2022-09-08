ربيع : قناة السويس الجديدة وراء ارتفاع الإيرادات ورفع تصنيف القناة عالميا

أرجع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الزيادات المتلاحقة لإيرادات قناة السويس إلى مشروع قناة السويس الجديدة، واصفًا إياها بطوق النجاة للقناة في 2015 ورفع تصنيف القناة عالميًّا.

وكشف ربيع، خلال زيارة رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، أن حركة عبور السفن في أغسطس الماضي سجلت 2125 سفينة، بزيادة 13% بإجمالي حمولات بلغت 127.8 مليون طن، مقارنة بعبور السفن في القناة خلال أغسطس 2021 الذي سجل 1884 سفينة، بإجمالي حمولات بلغت 110 ملايين طن، بزيادة 16%.

وأكد أن إحصائيات الملاحة بالقناة، خلال العام المالي 2021/ 2022، سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.32 مليار طن، وأعلى إيراد سنوي مالي بلغ 7 مليارات دولار، متجاوزة بذلك كل الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح القرية الأوليمبية وعددًا من الوحدات البحرية التابعة لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.