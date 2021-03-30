ربيع: عبور 113 سفينة في قناة السويس في أقل من 24 ساعة لأن دي بضاعة ناس متأخرة (فيديو)

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم عبور نحو 113 سفينة حاويات ضخمة و سفن شحن عملاقة في قناة السويس في اقل من 24 ساعة وبالتحديد من الساعة 6 مساء أمس الاثنين الي الساعة 8 صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر، أن تلك السفن هي بضاعة ناس و بضاعة متأخرة وعايزين نعدي 422 سفينة .

وأشار ربيع الي أن السفن كانت تسير في الشمال والجنوب من قناة السويس أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قناة السويس و قاموا بتحيته بالصنافير البحرية.

وأوضح ربيع ، أن سفينة ايفرجيفين تم اصطحابها إلى منطقة البحيرات وعليها 2 مرشدين مصريين إضافة إلي قاطرات بحرية وذلك إلى منطقة البحيرات تحسبا لحدوث أي أزمات أخرى.