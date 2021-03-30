نقل وملاحة

ربيع: عبور 113 سفينة في قناة السويس في أقل من 24 ساعة لأن دي بضاعة ناس متأخرة (فيديو)

قال: "عايزين نعدي 422 سفينة".
محمد مجدي 12:04 ص, الأربعاء, 31 مارس 21 12:04 ص, الأربعاء, 31 مارس 21

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم عبور نحو 113 سفينة حاويات ضخمة و سفن شحن عملاقة في قناة السويس في اقل من 24 ساعة وبالتحديد من الساعة 6 مساء أمس الاثنين الي الساعة 8 صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر، أن تلك السفن هي بضاعة ناس و بضاعة متأخرة وعايزين نعدي 422 سفينة .

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وأشار ربيع الي أن السفن كانت تسير في الشمال والجنوب من قناة السويس أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قناة السويس و قاموا بتحيته بالصنافير البحرية.

وأوضح ربيع ، أن سفينة ايفرجيفين تم اصطحابها إلى منطقة البحيرات وعليها 2 مرشدين مصريين إضافة إلي قاطرات بحرية وذلك إلى منطقة البحيرات تحسبا لحدوث أي أزمات أخرى.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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