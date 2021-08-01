«ربيع»: رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي بحضور رئيس الوزراء الأربعاء المقبل

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان صحفي اليوم الأحد ، أنه سيتم رفع العلم المصري على الكراكة “حسين طنطاوي” بمناسبة انضمامها لأسطول كراكات الهيئة في احتفالية ، يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بشرق القناة.

وفي تصريحات سابقة قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكة الجديدة “حسين طنطاوي” أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط وصلت فجر االثلاثاء الماضي قناة السويس محمولة على متن سفينة الغطس “Tai An Kou”، قادمة من ميناء روتردام في هولندا متجهة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة، استعداداً لانضمامها لأسطول كراكات الهيئة بعد وصول شقيقتها الكراكة “مهاب مميش “ في أبريل الماضي.

وتتمتع الكراكة “حسين طنطاوي” بمواصفات متطورة، حيث يبلغ طولها الكلي 147.4 متر، وعرضها 23 متراً، وغاطسها 5.5 متر، وإنتاجية تبلغ 3600 متر مكعب من الرمال/ ساعة على طول خط طرد عائم يبلغ 4 كيلو مترات، وقدرة كلية 29190 كيلو وات، مع القدرة على التعامل مع كافة أنواع التربة، بما فيها الصخرية، وسيتم اشتراكها في إنجاز مشروع ازدواج وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي بمجرد انتهاء تجارب الاستلام من الجانب الهولندي.