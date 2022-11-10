ربيع: إقامة أول مارينا يخوت صديقة للبيئة في الشرق الأوسط بالاسماعيلية

أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس أن هيئة قناة السويس ستعلن في مؤتمر المناخ الجاري عن قناة السويس الخضراء مع بداية 2023 ، من خلال تشغيل 16 محطة مراقبة على طول المجرى الملاحي بالطاقة المتجددة ، بجانب هناك توقيع اتفاقيات لجمع مخلفات السفن السائلة.

وأوضح أن محاور بناء قناة خضراء تقوم علي تشغيل محطات الإرشاد بالطاقة المتجددة والتي تصل الي 16 محطه والتوجه الرقمي وبجانب تحويل أسطول سيارات وحافلات الهيئة بالغاز الطبيعي ويصل الي 150 سيارة

وقال أنه سيتم الاعلان عن أول مارينا يخوت صديقة للبيئة في الشرق الاوسط والمقرر اقامتها بمدينة الاسماعيلية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهيئة على هامش زيارة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO لقناة السويس

وقال أن قناه السويس تحافظ على سلاسل الامداد العالمية خلال السنوات الماضية مرورا بتحديات أزمة توقف السفينة “ايفر جيفين “وازمة فيروس كورونا في 2020 والازمة الروسية الاوكرانية الحالية ، مؤكدا أن القناة تمكنت من تحقيق اعلى معدل عبور للسفن اكتر من 22 الف سفينة وحمولات تجاوزت 7 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022

وقال أن القناة حققت أعلى معدل يومي للسفن بالقناة يوم الاثنين الماضي حيث ارتفع متوسط العبور اليومي لـ68 سفينة بدلا من 48 سفينة