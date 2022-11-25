ربيع : إزالة 37 مليون متر مكعب بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس

شهد مشروع تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس إزالة 37 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه حتى الآن بالمشروع، حسبما أكد بيان صحفي صادر من هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، حول جولة الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة التفقدية حول مستجدّات مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وحرص ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشارِكة في المشروع بشقّيه، كما تعرَّف على معدلات الإنجاز بموقع المشروع.

يُذكر أن المشروع الذي يستهدف ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة وتوسعة القناة من الكم 132 إلى الكم 162،

وسيعمل المشروع زيادة عامل الأمان الملاحي بالقطاع الجنوبي بنسبة 28%، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية.

كما اطلع رئيس الهيئة على معدلات الإنجاز الخاصة بالأعمال الهندسية والمدنية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 100% من أحواض الترسيب.

كما بلغت نسبة إنجاز أعمال التكسيات 84%، فيما ارتفعت نسبة إنجاز شمعات الرباط إلى نحو 75%، وذلك في مناطق المشروع التي يتولى العمل بها أربع شركات تابعة للهيئة تشمل شركة ترسانة السويس البحرية، وشركة القناة للموانئ وشركة التمساح لبناء السفن، وشركة قناة السويس للاستثمار، وذلك تحت إشراف الإدارة الهندسية لهيئة قناة السويس.