ربيع : إزالة 24 مليون متر من الرمال المشبعة بالمياه في مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بلغت بإجمالي معدلات تكريك قدرها 24 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، بنسبة 40%؛ بزيادة 7% عن المستهدف، من إجمالي 62 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، للإسماعيلية، اليوم.

وقال إن هناك 9 كراكات تشارك في تطوير القطاع الجنوبي تشمل أربع كراكات تابعة لشركه التحدي، وخمس أخرى تابعة للهيئة، وبمشاركة 20 شركة وطنية لأعمال الحفر الجاف.

وأكد أنه تمت إزالة ما يزيد على 9.5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة، مليون متر مكعب من أصل 18 مليون متر مكعب، بنسبة إنجاز 53%.

يُذكر أن المشروع عبارة عن ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، والتوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة، وزيادة العمق من 66 إلى 72 قدمًا، وزيادة عرض القناة من 292 إلى 320 مترًا، بطول 30 كيلومترًا.

وقال ربيع إنه جارٍ رفع كفاءة 10 من أحواض الترسيب بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 145 مليون متر مكعب، وتم تعليه التكسية الشرقية 80 سم لمواجهة ارتفاع المياه، وتم صب 130 شمعة رباط بقوة شد 150 طنًّا لخدمة السفن العملاقة.