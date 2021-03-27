ربيع: أعتذر عن التواصل إعلاميا بشكل شخصي بداية حادث جنوح السفينة لصعوبة الموقف

أشار إلى أنه فور وقوع الحادث تم إرسال 3 قاطرات وتم التعامل مع السفن بدخولها إلى مناطق الانتظار

تقدم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالاعتذار عن التأخير في الإدلاء بتصريحات صحفية بشكل شخصي وذلك خلال جنوح سفينة بقناة السويس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عالمي، أن كان من الأفضل إصدار بيانات صحفية رسمية عن هيئة قناة السويس لصعوبة الموقف الذي كنا نتعرض له وأهمية الحادث.

وأوضح أن الحادث كان الثلاثاء الماضي في تمام الساعة 7.30 صباحا في الكيلو 151 ترقيم قناة، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات أو أي تلوث في المجرى الملاحي وكان ترتيب السفينة في قافلة الجنوب 13 وتحمل 13 أالف و300 حاوية وارتفاع الحاويات يصل 52 مترا.

وأشار إلى أنه فور وقوع الحادث تم إرسال 3 قاطرات وتم التعامل مع السفن بدخولها إلى مناطق الانتظار في بحيره التمساح، نظرا إلى أن السفينة الجانحة أغلقت المدخل الجنوبي.