ربع نهائي كأس مصر.. الأهلي في مهمة سهلة أمام بدلاء وادي دجلة

الزمالك لاجتياز محنته في مواجهة الطلائع.. ولقاء متناقض بين سموحة والمقاصةعلى المصري:يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مهمة سهلة نسبيا، عندما يستضيف فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، "بدلاء" وادى دجلة، على ستاد السلام، ضمن لقاءات دور الثمانية لكأس مصر، ويدير اللقاء إبراهيم نور الدين، ويعاونه

الزمالك لاجتياز محنته في مواجهة الطلائع.. ولقاء متناقض بين سموحة والمقاصة

على المصري:

يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مهمة سهلة نسبيا، عندما يستضيف فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، “بدلاء” وادى دجلة، على ستاد السلام، ضمن لقاءات دور الثمانية لكأس مصر، ويدير اللقاء إبراهيم نور الدين، ويعاونه محمود أبوالرجال ويوسف البساطي، وعاطف حسين حكماً رابعاً، ومحمود بسيوني حكم فيديو.

ويلتقى الفائز من هذا المواجهة، فى الدور نصف النهائى، مع المتأهل من مواجهة مصر المقاصة مع سموحة، التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، وتم نقل المباراة من ستاد السلام لستاد القاهره، من أجل تجهيز الأول لافتتاح البطولة العربية، التى تقام فى مصر فى الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل.

وفى الجهة المقابلة، يلتقى غدا الخميس، طلائع الجيش مع الزمالك، ضمن الدور ذاته، ويقام اللقاء فى التاسعة مساء، على ستاد السلام، ويتقابل الفائز من تلك المواجهة، مع المصري البورسعيدي، الذى تأهل لدور الأربعة، بعد غياب 12 عامًا كاملة، عقب تغلبه على حساب نظيره إنبي بنتيجة “5-4” بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين يوم 13 مايو الماضى، بستاد الجيش الثالث بالسويس.

الأهلي ووادي دجلة

يبحث الأهلى عن الفوز بلقب كأس مصر، للمرة الأولى منذ 10 أعوام كاملة، رغم وصوله للنهائى 3 مرات، أعوام 2010 أمام حرس الحدود، و2015 و2016 أمام الزمالك، وكانت آخر مرة حقق فيها أبناء القلعة الحمراء، الفوز بالكأس عام 2007، أمام الزمالك أيضا.

ومع فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم، للعام الثانى على التوالى، تحت قيادة مديره الفني حسام البدري، تتطلع الجماهير الحمراء لحصد الكأس لتحقيق الثنائية المحلية الغائبة منذ 10 أعوام كاملة، وهي الثنائية التي ستكون الأولى للبدري في مشواره التدريبي، كما أنها ستحمل رقم 15 في تاريخ القلعة الحمراء.

واستمرارا لحالة التخبط فى الكرة المصرية، يخوض وادى دجلة لقاء اليوم بالبدلاء، بعدما منح أحمد حسام “ميدو” المدير الفنى للفريق، لاعبيه الأساسيين راحة من التدريبات، فور إرسال اتحاد الكرة، لخطاب فى منتصف الشهر الماضى، يفيد بإقامة لقاء دور الثمانية للكأس، أمام النادى الأهلى أحد أيام 8 أو9 أو10 أغسطس المقبل، وذلك بعد من أجل إنهاء المسابقة قبل تنظيم مصر للبطولة العربية، التى تقام فى الفترة من 22 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل.

وقرر ميدو بعد هذا الخطاب، خوض بقية اللقاءات المتبقية في الدورى بالناشئين، لاختيار من يصلح منهم للبقاء مع الفريق فى الموسم المقبل، على أن يتجمع الأساسيون فى الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجارى، للاستعداد لمباراة الكاس، قبل أن يفاجئ وادى دجلة، بخطاب آخر من الجبلاية، يؤكد إقامة اللقاء اليوم الأربعاء، ليخوض ميدو لقاء اليوم بالناشئين أيضا.

طلائع الجيش والزمالك

يرغب الزمالك فى تجاوز محنته المحلية والإفريقية، بعدما حل فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، ونفس المركز فى دور الستة عشر “المجموعات”، لدورى أبطال إفريقيا، وحالة الغضب العامة التى تسيطر على جماهيره، بعد سوء المستوى الذى ظهر عليه الفريق فى أغلب فترات هذا الموسم.

ويأمل البرتغالى أوجستو إيناسيو المدير الفنى للقلعة البيضاء، فى الاحتفاظ بكأس مصر، للموسم الخامس على التوالى، من أجل بقاءه على رأس القيادة الفنية للفريق، عقب الإطاحة بخالد جلال مدير الكرة، وعلاء عبد الغنى المدرب المساعد، من الجهاز الفنى، عقب الأخفاق الإفريقى الأخير.

المقاصة وسموحة

يشهد هذا اللقاء قمة المتناقضات بين الفريقين، إذ يسعى المقاصة فى استمرار نتائجه الجيدة فى الدورى العام، عقب حصوله على المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة، وتأهله لخوض دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، لأول مرة فى تاريخ النادى.

فى المقابل، يرغب مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة، فى تجاوز الفترة الصعبة التى يعيشها الفريق السكندرى، عقب خروجه من دور الستة عشر “المجموعات”، لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، واحتلاله لمركز لا يليق فى الدورى، رغم الإمكانيات الكبيرة التى يوفرها مجلس إدارة النادى للفريق.

ويتمنى سليمان، أن يواصل الفريق طريقه فى تلك البطولة، ويحقق لقب كأس مصر هذا الموسم، للموسم الثانى على التوالى، بعدما فاز باللقب العام الماضى، عندما كان على رأس القيادة الفنية لنادى الزمالك، عندما فاز فى المباراة النهائية على النادى الأهلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف.