ربع نهائى كأس إيطاليا.. نابولي ويوفنتوس فى مواجهات صعبة

على المصرى يخوض نابولى متصدر الدورى الإيطالى لكرة القدم، ووصيفه يوفنتوس "حامل اللقب"، مواجهات صعبة فى دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم، ويبحث الفريقين عن اقتناص البطاقتين الأخيرتين لنصف النهائي، عندما يلاقيان أتالانتا وتورينو على التوالى.ويلاقي نابولي أتالانتا اليوم الثلاثاء، قبل يوم من

على المصرى

يخوض نابولى متصدر الدورى الإيطالى لكرة القدم، ووصيفه يوفنتوس “حامل اللقب”، مواجهات صعبة فى دور الثمانية لكأس إيطاليا لكرة القدم، ويبحث الفريقين عن اقتناص البطاقتين الأخيرتين لنصف النهائي، عندما يلاقيان أتالانتا وتورينو على التوالى.

ويلاقي نابولي أتالانتا اليوم الثلاثاء، قبل يوم من “ديربي” تورينو بين نادي “السيدة العجوز” وغريمه الذي يحمل اسم المدينة، وبنتيجة المباراتين، يكتمل عقد الدور نصف النهائي، بعدما ضمن لاتسيو وميلان الأسبوع الماضي، بلوغه على حساب فيورنتينا وإنتر ميلان على التوالي.

ويعول نابولي على أبرز هدافيه السلوفاكي ماريك هامسيك الذي سجل هدفه الـ 117 للنادي في المباراة ضد كروتوني، في المرحلة الأخيرة قبل الاستراحة الشتوية، في مواجهة أتالانتا الخاسر 1-2 أمام كالياري الذي يحتل المركز 15 في ترتيب الدوري المحلي.

وانفرد هامسيك “30 عاماً” بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ نابولي، متقدماً بهدفين على الأرجنتيني دييجو أرمانندو مارادونا، الذي منح نابولي لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامى 1987 و1990.

وكان نابولي بلغ الدور نصف النهائي الموسم الماضي، إلا أنه خسر أمام يوفنتوس 4-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، علماً أن نادي السيدة العجوز أحرز اللقب بفوزه في النهائي على لاتسيو 1-صفر.

ويدخل يوفنتوس الذي أحرز الموسم الماضي الثنائية المحلية “الدوري والكأس” للمرة الثالثة على التوالي، مباراة ربع النهائي ضد تورينو وهو في المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي، بفارق نقطة عن نابولي. أما تورينو، فيحتل المركز العاشر في الترتيب، وتعود آخر مباراة بين الفريقين في الكأس المحلية إلى العام 2015، وتفوق فيها نادي السيدة العجوز برباعية نظيفة.

وكان لاتسيو أول المتأهلين إلى نصف النهائي بفوزه الثلاثاء الماضي على فيورنتينا 1-صفر، تلاه ميلان الأربعاء بفوزه بالنتيجة نفسها على إنتر في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سلبياً، وبحسب نظام الدور نصف النهائى، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب في 31 يناير و28 فبراير، يتواجه الفائزان في ربع النهائي هذا الأسبوع، على أن يجمع نصف النهائي الثاني ميلان ولاتسيو.

