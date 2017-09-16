ربع نهائى أفريقيا.. الأهلى فى مواجهة صعبة أمام الترجى

على المصرى يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مواجهة صعبة فى السابعة من مساء اليوم السبت، عندما يلاقى الترجى الرياضى التونسى، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ويديره…

على المصرى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مواجهة صعبة فى السابعة من مساء اليوم السبت، عندما يلاقى الترجى الرياضى التونسى، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ويديره تحكيميا السنغالى مالانج دييدهيو.

وتوقفت البطولة الأفريقية، لأكثر من شهرين، وتعود اليوم، وتسعى الفرق الثمانية المتأهلة لهذا الدور، للتتويج باللقب المؤهل لكأس العالم للأندية، التي ستقام بالإمارات، في ديسمبر المقبل، وواصلت ست فرق عربية مسيرتها في البطولة، وذلك في ظل سعيها لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائن الأندية العربية منذ عامين.

وتستقطب مباراة الأهلي والترجي، أنظار محبي الكرة في القارة السمراء بشكل عام، والكرة العربية على وجه الخصوص، ويرى الكثيرون أنها بمثابة نهائي مبكر للبطولة، بين فريقين يتشابهان في الكثير من الأمور، ويضم كلا الفريقين العديد من العناصر الهامة في المنتخبين المصري والتونسي، اللذين أنعشا حظوظهما مؤخرا في التأهل لنهائيات كأس العالم المقررة بروسيا، العام المقبل، عقب نجاحهما في تصدر مجموعتيهما بالتصفيات المؤهلة للبطولة حاليا، قبل جولتين على النهاية.

وتاريخيا، ألتقى الفريقين 14 مرة في البطولات الأفريقية، حقق الأهلى 5 انتصارات، مقابل 3 مباريات فاز بها الترجى، فيما سيطر التعادل على 6 مواجهات، وأحرز الأهلي 14 هدفـًا، بينما سجل لاعبى الترجى 8 أهداف، في البطولات الأفريقية.

كما توج الفريقان بلقب الدوري المحلي في بلديهما خلال الموسم الماضي، ليعززا من رقمهما القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولتين، حيث فاز الأهلي بلقبه التاسع والثلاثين في الدوري المصري، فيما توج الترجي بالدوري التونسي للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

ويعول الأهلي كثيرا على مؤازرة عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الملقب بـ”شيخ الأندية التونسية”، الذى يقوده فنيا المخضرم التونسى فوزى البنزرتى، حتى يسهل من مهمته في لقاء الإياب، الذي سيقام بتونس يوم 23 سبتمبر الجاري.

ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على البطولة، برصيد ثمانية ألقاب، للمضي قدما للفوز بالمسابقة، التي لم يتوج بها منذ عام 2013، ومواصلة تفوقه على الترجي في المباراة الرابعة على التوالي، بعدما تغلب عليه في المواجهات الأفريقية الثلاث الأخيرة.

ويتطلع الترجي للإطاحة بنادي القرن في إفريقيا، والثأر من خسارته أمامه في نهائي نسخة البطولة عام 2012، ويطمح الترجي في تحقيق انتصاره الأول على الأهلي، خلال لقاءاتهما الإفريقية بمصر، غير أنه لم يحقق أي فوز على نظيره المصري منذ 30 يوليو 2011.