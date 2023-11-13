ربع مليار جنيه أقساط «المهندس للتأمين» بالربع الأول من العام المالى الحالى

اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، المركز المالي عن الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024، بنمو في جميع المؤشرات المالية والفنية، ونجحت شركة المهندس للتأمين فى تحقيق أقساط مصدرة بلغت 252 مليون جنيه في أول ثلاثة أشهر من العام، مقارنة بأقساط مصدرة قيمتها 193.7 مليون جنيه تقريبا في الربع المقابل من العام المالي الماضي 2022/2023 ، بارتفاع قيمته 58.3 مليون جنيه، بنسبة نمو تتجاوز 30%.

118% نموا فى صافى الدخل من الاستثمار

وحققت قفزة في صافي الدخل من الاستثمار – الحرة والمخصصة- لتسجل 55.2 مليون جنيه تقريبا في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل 25.3 مليون جنيه تقريبا في الربع المقابل من العام المالي الماضي، بنمو 118.5%.

وإرتفع فائض النشاط التأميني بنسبة 94.8% في الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 ، ليتجاوز 57.2 مليون جنيه مقابل 29.4 مليون جنيه في الربع المقابل من العام المالي 2022/2023 .

وسددت شركة المهندس للتأمين تعويضات بقيمة 87.7 مليون جنيه تقريبا في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، بانخفاض نسبته 0.1% مقابل التعويضات المسددة في الربع الأول من العام المالي الماضي 2022/2023.

وبلغ رصيد محفظة الاستثمارات في الشركة 1381 مليون جنيه تقريبا – 1.4 مليار جنيه تقريبا- بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1273.6 مليون جنيه في سبتمبر 2022، بارتفاع يقترب من 107.4 مليون جنيه.

المهندس للتأمين

وسجل إجمالي حقوق المساهمين ما يزيد عن 633.6 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024، مقابل 598.2 مليون جنيه، في الربع الأول من العام المالي الماضي 2022/2023، بارتفاع يزيد عن 35.4 مليون جنيه.

ونجحت “المهندس للتأمين” في تحقيق صافي ربح قيمته 35.5 مليون جنيه، في الربع الأول من العام المالي الجاري 2023 /2024، بارتفاع قيمته 12.3 مليون جنيه، مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي 2022/2023 ، بنمو 53%.

أسباب ارتفاع معدلات نمو نتائج المهندس للتأمين

من جهته كشف خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن انتهاء الربع الأول في العام المالي الحالي 2023 /2024 بنمو في كافة مؤشراتها المالية والفنية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بجانب تحقيق نتائج مالية جيدة خلال الربع الأول من العام الحالى ما هو إلا استمرار للنتائج الجيدة خلال العام المنقضي فى 30/6/2023.

وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة بدأت فى جني ثمار المجهود المبذول خلال العامين الماضيين، لافتا إلى بذلها قدر استطاعتها من الجهد والعمل والأمانة والإخلاص، فتحقيق النتائج المالية الجيدة ما هى إلا نتيجة حتمية للعمل على كافة محاور النجاح فى وقتً واحد.

وأكد أنها تتبع الأن استراتيجية تسويقية أساسها زيادة حجم العملاء واستهداف فئات جديدة منهم، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث دون ترسيخ مبدأ الأمانة والمصداقية مع عملائها ، إيمانا بأن إرضاءهم وتقديم خدمة تأمينية متكاملة لهم هى أفضل أداة تسويقية يمكن ان ترتكز عليها فى عملُها، وهو ما تجلى بوضوح خلال الفترة الماضية، فقد بجحت فى كسب ثقة كبار العملاء واختيارهم لشركة المهندس للتأمين حليفاً تأمينياً لهم.

وأضاف أن الشركة تعمل وفق خطة عمل متوازنة لتحقيق أهداف مالية جيدة دون الخلل بأحقية عملائنا فى صرف تعويضاتهم من خلال سرعة دفع التعويضات المستحقة لهم وفق جدول زمني محدد لصرفها.

وتعليقاً على تضاعف نسبة فائض النشاط المحقق خلال الربع الأول مقارنة بالفترة المقابلة بالعام الماضى، أضاف عبد الصادق إن تحقيق نمو هائل فى فائض النشاط يعبر بوضوح عن ما تتبعه الشركة من سياسة ناجحة ساعدتنا فى تحقيق الربحية ” بداية من الإكتتاب الجيد وانتقاء العمليات التأمينية، وصولاً إلى الاستثمار الجيد لمواردنا المالية وتعظيم حجم محفظة الاستثمارات، ” فالاكتتاب والاستثمار ” هما جناحى العمل بشركات التأمين.

ونهاية أضاف العضو المنتدب، أن الشركة تخطت الآن الخطوة الأولى من التجهيز وتليها مرحلة الابتكار وخلق الأفكار والمقترحات الإبداعية، والاستعداد المسبق لإحتياجات عملائها، لافتا إلى عملها كإدارة وعاملين نحو هدف واحد لن يدخروا جهداً لتحقيقه.