طاقة

ربط مداخن محطة كهرباء 6 أكتوير بمنظومة الرصد الالكتروني للحفاظ علي البيئة الهوائية

وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة 69 منشأة تمثل 305 مداخن، ولا تزال الجهود مستمره لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوي
عصام عميرة 12:58 م, الجمعة, 24 يناير 20 12:58 م, الجمعة, 24 يناير 20

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انتهاء اعمال الربط الالكترونى لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات لـ 7 وحدات بمحطة كهرباء 6 أكتوبر، ورصد عناصر (ثاني اكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول اكسيد الكربون، الأكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق).

كما تم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة بجهازيها لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبري.

وبهذا الربط فقد وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة 69 منشأة تمثل 305 مداخن، ولا تزال الجهود مستمرة لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وذلك بهدف الحفاظ على البيئة الهوائية، ضمن مخطط وزارة البيئة للحد من معدلات التلوث الصناعية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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