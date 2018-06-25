ربط قاعدة بيانات التموين مع الصحة لحذف المتوفين من مستحقى الدعم

محمد مجدىربطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قاعدة بيانات المقيدين على البطاقات التموينية، بنظيرتها فى وزارة الصحة، لسرعة حذف غير المستحقين للدعم الحكومى، المندرجين تحت بند «المتوفين».يشار إلى أن التموين قامت بربط قاعدة بيانات البطاقات التموينية، مع وزارة الداخلية، ممثلة فى



محمد مجدى

ربطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قاعدة بيانات المقيدين على البطاقات التموينية، بنظيرتها فى وزارة الصحة، لسرعة حذف غير المستحقين للدعم الحكومى، المندرجين تحت بند «المتوفين».

يشار إلى أن التموين قامت بربط قاعدة بيانات البطاقات التموينية، مع وزارة الداخلية، ممثلة فى مصلحة الهجرة والجنسية، لمعرفة المصريين المهاجرين فى الخارج، لحذفهم من البطاقات التموينية، الذى يطبق عليهم غير مستحقى الدعم الحكومى، وبلغ عددهم حتى بداية العام الجارى، ما يقرب من 2.5 مليون مواطن، ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين، فى الموزانة المالية 2017 – 2018، 84 مليار جنيه.

قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن الهدف من هذا الإجراء، حذف المتوفى من البطاقة التموينية، فور استخراج شهادة الوفاة، موضحاً أن عدد المتوفيين المحذوفين يصل إلى مليون و22 ألفًا حتى بداية يونيو الجارى.

يعد هذا الإجراء من ضمن الآليات التى تقوم بها وزارتى التموين والإنتاج الحربى، لتنقية وتنقيح البطاقات التموينية، لوصول الدعم الحكومى لمستحقيه، وفقا للمصدر.

يشار إلى وزارة الإنتاج الحربى، مسئولة عن إدارة ومتابعة سير عمل الشركات المنفذة لإصدارها، وتنقية وتنقيح البطاقات التموينية.

أضاف المصدر، أن هناك مجموعات عمل تنظم من جميع موظفى وزارة التموين، للرقابة على المخابز، ومحال البقالة التموينية، ضمن آليات تنقية وتنقيح البطاقات التموينية، لمنع وجود أى تجاوزات من بعضهم للتحايل والاستيلاء على المال العام الممثل فى الدعم الحكومى للسلع التموينية.

أشار إلى أن سحب الرخصة هى عقوبة المخبز، والبقال التموينى المخالف، سواء فى وزن الرغيف أو سعر الخبز، أو أى مخالفة أخرى فى السلع التموينية، مشيراً إلى أن جميع الموظفين فى الوزارة والمديريات تلقوا تعليمات من وزير التموين بعدم المكوث فى المكاتب، والنزول فى الشارع لمراقبة الأسعار والمخابز ومحلات البقالة، وأن الموظف الذى يرفض الانضمام لمجموعة عمل يحال للمعاش المبكر.

يذكر أن العقوبات الموقعة على المخابز والمحال التموينية طبقا للعقد الموقع بينهما وبين وزارة التموين ينص على: «حال ارتكاب مخالفة تحرر غرامة مالية وعند تكرارها إحالتها للنيابة وتوقيع العقوبة طبقا لحجم المخالفة وعند ارتكابها للمرة الثالثة تسحب الرخصة».