«ربطهم الأهالي بعمود إنارة».. القبض على شخصين أثناء سرقة ورشة حدادة في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين لشروعهما في سرقة ورشة حدادة بمحافظة الغربية ، بعدما أمسك الأهالي بهما، وقيداهما في أحد أعمدة الإنارة خشية هروبهما.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية، بلاغًا بتمكن الأهالي من الإمساك بشخصين أثناء شروعهما في سرقة ورشة حدادة كائنة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن مالك الورشة المشار إليها -اثنين من العاملين بذات الورشة- ضبط شخصين أثناء سرقة بعض القطع الحديدية من أمام ورشة الحدادة محل البلاغ.

وعثر بحوزتهما على مركبتي تروسيكل بدون لوحات معدنية، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.