«ربح يومي بالدولار».. سقوط نصاب استولى على 5.1 مليون جنيه عبر تطبيق إلكتروني

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكتروني والاستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات، تشرح كيفية حصول المشتركين عبر شبكة الإنترنت على أرباح من ذات التطبيق، وذلك بعد سدادهم رسوم إشتراك حتى يتم الإشتراك في التطبيق المشار إليه وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده منهم مقابل تكليفهم بأعمال صوريه بسيطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب ذلك أغلق التطبيق على شبكة الإنترنت والتوقف عن سداد الأرباح للمشتركين، والاستيلاء على أصل المبالغ الخاصة بهم.

وتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى تحديد مستخدم الهاتف المحمول المحول إليه قيمة اشتراكات المجني عليهم لشخص مقيم بمحافظة القاهرة، حيث يقوم الأخير باعتباره وكيلاً للتطبيق للتسويق بحث المواطنين على الاشتراك به مقابل حصوله على نسبة مئوية من الأموال التي استولى عليها منه.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته 24 شريحة هاتف محمول مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية وذلك لتلقى الإيداعات من المواطنين المشتركين والإتصال بالضحايا، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، والمبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامي، وتفعيل خطوط الهواتف المحمولة وإنشاء حوافظ مالية إلكترونية عليها حتى يتم تحويل أموال المشتركين عليها، والذي يتولى بدوره تحويلها لوكلاء آخرين خارج البلاد بإحدى الدول دون معرفة شخصيتهم الحقيقية، والتواصل معهم من خلال أحد التطبيقات.

وقدرت المبالغ المستولي عليها من المواطنين بقيمة 5,1 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما، جرائم الاحتيال عبر شبكة الإنترنت.