ربحية «بالم هيلز» تتخطى توقعات بنوك الاستثمار بالربع الثالث

قالت بنوك استثمار محلية إن نتائج أعمال شركة «بالم هيلز» عن الربع الثالث من العام الجارى تخطت التوقعات بدعم مجموعة من العوامل، مؤكدين قدرتها على تحقيق مستهدفاتها البيعية بنهاية 2022.

وأوضحوا أنه من بين العوامل التى ساهمت فى نمو الأداء خلال الفترة منذ يوليو وحتى سبتمبر الماضى، الاستفادة من معدلات ضريبية أقل إلى جانب نمو المبيعات، ورد خسائر ائتمان ومخصصات بقيمة 134 مليون جنيه.

ورجحوا أن تستمر المبيعات التعاقدية لشركة «بالم هيلز» فى النمو خلال الثلاث سنوات المقبلة وصولا إلى 27.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مع توصيات جماعية بزيادة الأوزان النسبية على السهم المتداول فى البورصة المصرية.

وحققت شركة «بالم هيلز» أرباحًا بقيمة 352.3 مليون جنيه عن الربع الثالث من العام الجارى، مقابل 174 مليونا بالفترة المماثلة من 2021 فيما بلغ صافى إيرادات النشاط حوالى 2.6 مليار مقابل 1.8 مليار بالربع المقارن.

وعن فترة الـ9 شهور الأولى من العام الجارى، سجل صافى إيرادات النشاط حوالى 9.5 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار بالفترة المقارنة من 2021 فيما ارتفع صافى الربح بعد الضرائب ليصل إلى 910.8 مليون مقارنة مع 635.7 مليون بالفترة المماثلة.

«نعيم» تُرجح نمو المبيعات التعاقدية وصولا إلى 27.9 مليار جنيه بحلول 2025

بداية، قالت وحدة التحليل المالى بشركة «نعيم القابضة»، إن ربحية «بالم هيلز» للتعمير المحققة عن الربع الثالث للعام الجارى تخطت توقعاتها.

وأرجعت نمو الأداء المحقق خلال فترة الـ3 شهور لعدة عوامل، من بينها التمتع بضرائب أقل، إلى جانب رد خسائر الائتمان والمخصصات الأخرى بقيمة 134 مليون جنيه.

وقالت بحوث «نعيم القابضة»، إن شركة «بالم هيلز» يبدو أنها مقبلة على تحقيق رقم قياسى سنوى للمبيعات بواقع 20 مليار جنيه عن العام الجارى، وذلك على أساس القفزة المحققة عن الربع الثالث والتى سجلت خلالها 6.8 مليار.

وأوضحت، أن «بالم هيلز» حافظت خلال الربع الثالث من العام الجارى، على وتيرة تنفيذ قوية فى أعمال المشروعات الخاصة بها، بمعدل إنفاق بلغ حوالى 800 مليون جنيه.

وتابعت إنه على الرغم من ذلك فقد كان معدل تسليم الوحدات منخفضًا خلال الـ9 شهور الأولى من العام الجارى بشكل عام، ومع ذلك أعلنت الشركة أن هناك 1.3 ألف وحدة جاهزة للتسليم خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت «نعيم» أن تنمو المبيعات التعاقدات لشركة «بالم هيلز» بشكل قوى خلال الـ3 سنوات المقبلة، على أن تُسجل حوالى 22.1 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، وحوالى 24.8 مليار لعام 2024، وحوالى 27.9 مليار بعام 2025.

وعددت مجموعة من المحفزات لـ«بالم هيلز» الفترة المقبلة، متمثلة فى تنوع محفظة المشروعات الخاصة بالشركة فى شرق وغرب القاهرة والإسكندرية والعين السخنة، دون التركيز فى مكان واحد، وهو ما يساعد على بقاء الأداء مرنًا.

وأوضحت أن العامل الثانى يتمثل فى دوافع الشركة لإطلاق مزيد من المشروعات على مساحات الأراضى غير المطورة.

وأصدرت توصية شراء على سهم الشركة فى البورصة المصرية وحددت القيمة العادة له عند 2.37 جنيه.

«الأهلى فاروس»: مصروفات الإنشاء بلغت 2.5 مليار فى أول تسعة أشهر

وتوقعت بحوث بنك الاستثمار «الأهلى فاروس» تمكن شركة «بالم هيلز للتعمير» من تحقيق مستهدفات المبيعات بواقع 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.

وقالت «فاروس» إن هذا التوقع يأتى بعد قدرة «بالم هيلز» على تحقيق مبيعات بقيمة 17.5 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، لتتخطى توقعاتها.

وأوضحت أن قيمة المبيعات تدخل ضمن تحديد القيمة العادلة للسهم بواقع 3.37 جنيه، وأبقت على توصيتها بزيادة الأوزان النسبية عليه فى البورصة المصرية .

ونوهت بأن «بالم هيلز» حققت مبيعات بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضى بمعدل نمو %33 على الأساسين الربعى والسنوى، لتصل مبيعات التسعة أشهر الأولى إلى 17.5 مليار جنيه بارتفاع %36.2 سنويًا بدعم من ارتفاع عدد الوحدات المباعة وزيادة أسعار البيع.

وقالت إن مصروفات الإنشاء بلغت 2.5 مليار جنيه فى أول تسعة أشهر من العام، مقارنة مع 1.9 مليار فى فترة المقارنة من العام الماضى، فيما بلغت قيمة مخزون الوحدات الجاهزة 3.5 مليار بنهاية الربع الثالث.

وأوضحت أن حسابات العملاء ارتفعت من 25.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى لعام 2022 إلى 28.2 مليار بنهاية الربع الثالث للعام ذاته.

كما ارتفع صافى الدين من 1.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى 2022 إلى 1.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث.

وعلى صعيد فترة الـ9 شهور الأولى من العام الجارى قالت بحوث شركة «مباشر لتداول الأوراق المالية»، إن «بالم هيلز» سجلت ارتفاعا بنسبة %43.3 على صافى الربح العائد للمساهمين، ليصل إلى 911 مليون جنيه مقارنة مع 635.8 مليون بالفترة المماثلة من2021.

وقالت إن صافى الربح استفاد من زيادة مجمل الأرباح التى سجلت 3.2 مليار جنيه خلال أول 9 شهور من العام الجارى مقارنة مع 2 مليار جنيه بالفترة المماثلة من 2021 بمعدل نمو %53.7.

وارجعت الارتفاع فى مجمل الربح إلى زيادة الإيرادات بنسبة قدرها %62.2 حيث سجلت الشركة 9.7 مليار جنيه خلال أول فترة من 2022 مقارنة 5.8 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأضافت أن هامش صافى الربح بالفترة المذكورة بلغ %9.5 مقارنة مع 10.8% بالفترة نفسها من عام 2021.

فيما عددت أسباب النمو فى إيرادات الـ9 شهور وتمثلت فى زيادة مبيعات مشروع «باديا» بنسبة %109 بقيمة 4.2 مليار جنيه، لبيع 913 وحدة.

وقد ارتفعت إيرادات مشروع «بالم هيلز» القاهرة الجديدة بنسبة %99 بقيمة 3.3 مليار جنيه، نتيجة وحدات مباعة قُدرت بنحو 583 وحدة.

«مباشر»: القطاع العقارى المُهيمن الأكبر على إيرادات الفترة الأولى من 2022

وأوضحت بحوث «مباشر لتداول الأوراق المالية» أن الإيرادات الإجمالية، تقسمت بواقع 9 مليارات جنيه لصالح النشاط العقارى بنسبة مساهمة فى الإجمالى بلغت %95.6 و بمعدل نمو بلغ %60.3 عن الفترة المماثلة من العام الماضى والتى بلغت خلاله حوالى 5.6 مليار.

فيما ارتفعت الإيرادات الخاصة بالنشاط التجارى والخدمى بنسبة %262.7 عند 107.7 مليون جنيه مقارنة مع 29.7 مليون فقط بالفترة المناظرة من 2021 وبنسبة مساهمة %1.1 فى إجمالى الإيرادات.

فى السياق ذاته سجلت إيرادات نشاط تشغيل الفنادق حوالى 110.3 مليون جنيه، بنسبة نمو عن الفترة المقارنة %51.9 والتى بلغت خلالها حوالي 72.6 مليون، وبنسبة مساهمة فى الإجمالى %1.2.

وحلت الإيرادات الخاصة بنشاط المقاولات مسجلة 17.4 مليون جنيه، مقابل 11.7 مليون بالفترة المناظرة، بنمو %48.9 بمساهمة %0.2 من إجمالى الإيرادات.

أما بالنسبة لإيرادات الأنشطة الأخرى فأوضحت «مباشر» أنها ارتفعت بنسبة %96.1 لتصل إلى 242.9 مليون جنيه، مقابل 123.9 مليون بالفترة المقارنة، وساهمت بواقع %2.5 من الإجمالى.

وعلى جانب آخر، بلغت إيرادات حصة الشركة المالكة فى أرباح تشغيل الفنادق 47.8 مليون جنيه بنمو %112 مقابل 22.5 مليون بالفترة المماثلة من العام الماضى، مما ساهم بنسبة %0.5 من إجمالى إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة.

وقالت بحوث «مباشر» إنه على صعيد أداء سهم الشركة فى البورصة المصرية، بلغ أعلى سعر له فى فترة الـ 9 شهور الأولى من العام حوالى 1.99 جنيه، وأقل سعر عند 1.07 جنيه بالفترة نفسها.