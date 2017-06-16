رباعية للأهلي في شباك سموحة.. والمقاصة يتفوق على الإنتاج

علي المصريتغلَّب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مضيفه سموحة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري المصري الممتاز. تقدَّم صالح جمعة للضيوف في الدقيقة 15، وتعادل إسلام م

علي المصري

تغلَّب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على مضيفه سموحة، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.





تقدَّم صالح جمعة للضيوف في الدقيقة 15، وتعادل إسلام محارب لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، وتقدَّم مؤمن زكريا للأهلي مرة أخرى في الدقيقة 33، قبل أن يضع صالح جمعة الهدف الثاني له، والثالث لفريقه في الدقيقة 69.

واحتسب محمود عاشور، حكَم اللقاء، ضربة جزاء لسموحة، في الدقيقة 75، بعدما توغَّل حسام حسن في منطقة جزاء الأهلي، ليعرقله مؤمن زكريا، ويترجمها السيد فريد داخل مرمى محمد الشناوي، في الدقيقة 77.

ومن خطأ قاتل لمحمد أبو جبل، حارس مرمى سموحة، سجّل رامي ربيعة هدف الأهلي الرابع، في الدقيقة 89، بعدما قابل عرضية وليد سليمان من ضربة ركنية، ليضعها في المرمى، لحظة الخروج المتأخر لحارس سموحة.

بتلك النتيجة يرفع الأهلي رصيده للنقطة 79، وظل على قمة جدول ترتيب الدوري المصري، الذي حسمه قبل نهايته بأربع جولات، فيما تجمَّد رصيد سموحة بعد الهزيمة عند 51 نقطة، وظل في المركز الخامس.