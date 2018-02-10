رباعية المصري في جرين بافلوز تضع قدما في دور الـ 32 للكونفدرالية

علي المصرياكتفى فريق الكرة بالنادي المصري برباعية نظيفة في مرمي ضيفه جرين بافلوز الزامبي، في ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، فى اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، علي ستاد بورسعيد، الذي عاد لاستضافة المباريات بعد 6 سنوات من الإغلاق.تقدم المصري بهدف مبكر عقب مر

علي المصري

اكتفى فريق الكرة بالنادي المصري برباعية نظيفة في مرمي ضيفه جرين بافلوز الزامبي، في ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”، فى اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، علي ستاد بورسعيد، الذي عاد لاستضافة المباريات بعد 6 سنوات من الإغلاق.

تقدم المصري بهدف مبكر عقب مرور 10 دقائق فقط علي إنطلاقة المباراة، عن طريق مدافعه وقائده إسلام صلاح، قبل أن يضيف البوركيني بانسيه الهدف الثاني في الدقيقة 39.

قبل أن يضيف البوركيني اﻷخر محمد كوفي الهدف الثالث للفريق البورسعيدي في الدقيقة 50.

واختتم إسلام عيسي أهداف اللقاء، بالهدف الرابع في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وسهل المصري بهذا الفوز الكبير مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام بزامبيا يوم 20 من الشهر الجاري، واقترب من حسم التأهل للدور التالي قبل لقاء خوض مباراة العودة بهذا الفوز المريح.