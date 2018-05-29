«رايح جاي» بمسرح مصر في رمضان على MBC مصر ‎

رحاب صبحى : تعرض قناة MBC مصر فى الحادية عشرة مساءً اليوم، أحدث عروض "مسرح مصر في رمضان، مسرحية "رايح جاي". وتدور أحداثها داخل أسرة تحدث لها العديد من المشاكل بسبب تدخلات أصدقاء أبنائهم في حياتهم مما يفجر الكثير من…

رحاب صبحى :

تعرض قناة MBC مصر فى الحادية عشرة مساءً اليوم، أحدث عروض “مسرح مصر في رمضان، مسرحية “رايح جاي”.

وتدور أحداثها داخل أسرة تحدث لها العديد من المشاكل بسبب تدخلات أصدقاء أبنائهم في حياتهم مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، ومنهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن “ويزو”، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة “أس أس”، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.